Im Spitzenkampf der Atlantic Division verliert Tampa Bay bei Buffalo trotz 3 Skorerpunkten des Schweizers mit 7:8.

Legende: Reihte sich unter die Torschützen Tampas Janis Moser. Bjorn Franke/NHLI via Getty Images

«Das Spiel des Jahres?», fragte die NHL im Push zu dieser Partie, die Sabres-Stürmer Alex Tuch zumindest «denkwürdig» nannte. Das Spitzenspiel der Atlantic Division übertraf auf jeden Fall alle Erwartungen.

Buffalo führte 3:0 und 4:1, ehe Tampa Bay mit 5 Goals de suite die Partie scheinbar drehte. Das Team aus Florida führte auch noch mit 7:5. Im Finish machten die Buffalo Sabres in den letzten 9 Minuten aus dem 5:7 indes noch ein 8:7 und führen nun die Division an.

Mittendrin im Spektakel: Janis Moser. Innerhalb von etwas mehr als 6 Minuten gelangen dem Berner Verteidiger ein Tor (4:4) und zwei Assists (zum 3:4 und 5:4). Ausserdem verliess er am Ende trotz der Niederlage das Eis mit einer Plus-2-Bilanz.

Die weiteren Schweizer:

St. Louis mit Pius Suter setzte sich in Anaheim mit 4:0 durch, wobei Suter das 4:0 ins leere Tor erzielte.

mit setzte sich in Anaheim mit 4:0 durch, wobei Suter das 4:0 ins leere Tor erzielte. Dallas mit Lian Bichsel (1 Assist) besiegte Chicago mit 4:3 n.V.

mit (1 Assist) besiegte Chicago mit 4:3 n.V. Die Aufholjagd der New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler endete nach 4 Siegen in Folge mit einem 0:3 zuhause gegen Detroit.

NHL