Der legendäre Alexander Owetschkin erreicht in der NHL den nächsten Meilenstein. Der Russe steht neu bei 1000 Toren.

Es erscheint immer wahrscheinlicher, dass Wayne Gretzky in absehbarer Zukunft als erfolgreichster Torschütze der NHL-Geschichte von Alexander Owetschkin abgelöst wird.

Der 40-jährige Stürmer der Washington Capitals markierte am Sonntag beim 2:3 n.V. gegen die Colorado Avalanche seinen – inklusive Playoffs – insgesamt 1000. Treffer. Owetschkin war im Powerplay aus seiner absoluten Lieblingsposition mit einem Direktschuss erfolgreich.

Gretzky-Rekord wackelt

Für den Russen war es das 923. Tor in der Qualifikation, hinzu kommen 77 Playoff-Treffer. Owetschkin spielt seit 2004 in der NHL, 2018 führte er seine Capitals zum Stanley-Cup-Triumph.

Der legendäre Kanadier Gretzky kam in seiner Karriere auf 1016 NHL-Tore (Regular Season: 894; Playoffs: 122). Dass Owetschkin «The Great One» noch in der laufenden Saison abfängt, scheint aktuell eher unwahrscheinlich, zumal Washington die Playoffs zu verpassen droht. Owetschkin wird seine Karriere jedoch kaum beenden, ohne vorher zum alleinigen Rekordhalter aufgestiegen zu sein.

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