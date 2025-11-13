Die Predators sind das zweitschlechteste Team der gesamten NHL. In Schweden wollen sie die Krise vergessen machen.

Nashville ohne Josi auf der Suche aus dem Sumpf

Legende: Bereiten sich in Stockholm auf zwei NHL-Spiele vor Filip Forsberg und Co. IMAGO / Bildbyran

Manchmal kann ein Tapetenwechsel Wunder vollbringen. Geht es nach den Nashville Predators, soll dieses Motto auch auf ihren Europa-Exkurs zutreffen. Die Franchise aus dem US-Bundesstaat Tennessee trägt am Freitag und Sonntag im Rahmen der Global Series zwei NHL-Spiele gegen die Pittsburgh Penguins in Stockholm aus.

In der schwedischen Hauptstadt soll der Sinkflug von zuletzt fünf Niederlagen gestoppt werden. Bei diesem Unterfangen müssen die «Preds» auf ihren Captain verzichten: Roman Josi verletzte sich Ende Oktober am Oberkörper und kam seither nicht mehr zum Einsatz.

Zurück auf die Siegerstrasse?

Der routinierte Verteidiger wird schmerzlich vermisst: «Er ist ein enorm wichtiger Teil des Teams, nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon», so Teamkamerad Nicolas Hague. Unabhängig von Josis Absenz soll der Ausflug nach Schweden dazu dienen, dass die Mannschaft näher zusammenrückt.

Nashville strebt schon länger eine Trendwende an, doch statt sich von einem durchzogenen Saisonstart zu erholen, schlitterte der Klub in eine Krise.

NHL