Legende: Bejubeln den 1. Sieg Carolina schlägt Boston – Nino Niederreiter darf nicht auf dem Eis jubeln. Keystone

Carolina schlägt die Boston Bruins ohne Nino Niederreiter 3:2.

Columbus setzt sich im 2. Spiel gegen Tampa Bay Lightning mit 3:1 durch.

Chicago verliert auch das 2. Duell gegen Vegas.

Carolina konnte die Best-of-7-Serie in den Playoff-Achtelfinals gegen Boston Bruins zum 1:1 ausgleichen. Die Hurricanes gewannen Spiel 2 in Toronto mit 3:2. Dougie Hamilton schoss den entscheidenden Treffer in der 49. Minute.

Nino Niederreiter wurde für das 2. Playoff-Spiel nicht aufgeboten. Bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung zum Playoff-Auftakt hatte der Churer noch 18 Minuten auf dem Eis gestanden.

Auch Columbus schafft den Ausgleich

In der Achtelfinal-Serie zwischen den Columbus Blue Jackets und Tampa Bay Lightning steht es 1:1. Die Franchise aus dem US-Bundesstaat Ohio setzte sich im 2. Spiel mit 3:1 durch.

Auch im Auftaktspiel gegen Tampa Bay, das erst in der 5. Overtime entschieden worden war, hatte das Team mit dem Schweizer Dean Kukan nach zwei Dritteln mit 2:1 geführt. Diesmal liess sich Columbus die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen. Alexander Wennberg sorgte Mitte des Schlussdrittels mit dem 3:1 für die Entscheidung. Kukan stand achteinhalb Minuten auf dem Eis und blieb ohne Skorerpunkt (Plus-1-Bilanz).

Chicago in Rücklage

Die 2. Niederlage im 2. Spiel kassiert hat Mitfavorit Chicago. Trotz des bereits 4. Treffers vom Ex-Ambri-Spieler Dominik Kubalik unterlagen die Blackhawks den Vegas Golden Knights mit 3:4 nach Verlängerung. Reilly Smith traf in der 8. Minute der Overtime zum Sieg. Las Vegas führt damit in der Best-of-7-Serie mit 2:0.