Der Kanadier Brayden Point erlöste Tampa Bay in der Partie gegen Columbus in der 5. Verlängerung in der 151. Minute mit einem Schlenzer aus dem Handgelenk. Dank dem 3:2-Sieg gehen die Lightning in der Best-of-7-Serie 1:0 in Führung.

Die Blue Jackets waren in der regulären Spielzeit zweimal in Führung gegangen. Zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 40. Minute hatte der Schweizer Verteidiger Dean Kukan einen Assist beigesteuert.

Bei der spielentscheidenden Szene in der Overtime war Kukan nicht ganz unschuldig. Unmittelbar vor dem Siegtreffer von Tampa Bay hatte der Zürcher eine Strafe wegen Spielverzögerung abgesessen. Entsprechend war seine Equipe in eine Druckphase geraten, aus der sie sich letztlich nicht mehr lösen konnte und hart bestraft wurde.

Niederreiters Spiel mit Carolina verschoben

Wegen des Marathonspiels zwischen Tampa Bay und Columbus musste die erste Achtelfinal-Partie zwischen Nino Niederreiters Carolina Hurricanes und den Boston Bruins um einen Tag verschoben werden.

Erfolge für Golden Knights und Flames

In der Western Conference starteten Vegas und Calgary erfolgreich in ihre Serien. Die Golden Knights fuhren gegen die Chicago Blachkhawks einen 4:1-Erfolg ein. Die Flames kamen gegen die Dallas Stars zu einem 3:2-Sieg.