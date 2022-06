Der Titelverteidiger stellt in der Conference-Finalserie auf 2:2. Ondrej Palat ist erneut entscheidend.

Tampa gleicht Serie mit 6. Heimsieg in Folge aus

4:1 gegen New York Rangers

Im Final der Eastern Conference der NHL ist alles wieder ausgeglichen. Nach einem 0:2-Rückstand in der Best-of-7-Serie gegen die New York Rangers steht es nach dem 4:1-Heimerfolg Tampas in Spiel 4 neu 2:2.

Wie bereits vor zwei Tagen, als er den Game-Winner zum 3:2-Sieg erzielt hatte, spielte Ondrej Palat bei Tampa eine wichtige Rolle. Die Treffer durch Nikita Kutscherow zum 2:0 (34. Minute) und Steven Stamkos zum 3:0 (45.) bereitete der Tscheche mustergültig vor.

Legende: Erfolgstrio bei Tampa Ondrej Palat (rechts), Steven Stamkos (Mitte) und Nikita Kutscherow (links). imago images/Zuma Wire

Palat trifft ins leere Tor

Nachdem die Rangers dank des Powerplay-Tors von Artemi Panarin 4 Minuten vor Schluss noch einmal Hoffnung geschöpft hatten, machte Palat mit dem Emptynetter zum 4:1-Endstand alles klar. Pat Maroon hatte die Lightning bereits in der 3. Minute aus kurzer Distanz auf Kurs gebracht. Mit 34 Paraden trug auch Goalie Andrej Wassilewski, in den ersten beiden Spielen noch ein Unsicherheitsfaktor, zum letztlich klaren Erfolg bei.

Mit dem serienübergreifend 6. Heimsieg in Folge wahrt Tampa damit die Chancen auf die Titelverteidigung. Weiter geht es in der Nacht auf Freitag wieder im Madison Square Garden, wo die Rangers ebenfalls seit 6 Partien ungeschlagen sind. Bereits im Stanley-Cup-Final steht seit Dienstag Colorado.