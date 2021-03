Den «Total»-Punkterekord von Mark Streit hatte Roman Josi schon Anfang Jahr geknackt. Nun egalisierte er auch noch den Rekord für die meisten Punkte eines Schweizers in der Regular Season.

Josi erzielte nach 9 Minuten den 1:1-Ausgleich für Nashville. Es war sein 434. Skorerpunkt in der Regular Season, womit er zu Mark Streit aufschloss.

Legende: Dreikampf um den Puck Am Ende hat Nashvilles Captain Roman Josi (Mitte) die Nase vorn. imago images

«Das ist eine Riesenehre für mich», so Josi. «Mark und ich sind richtig gute Freunde. Es spielten einst ein paar gute Schweizer Goalies in der NHL. Aber die Türe für die Schweizer Feldspieler öffnete Mark Streit erst richtig. Er war als erster Schweizer ein Star in der Liga und übernahm in einer Mannschaft eine wichtige Rolle.»

Nashville auf Playoff-Kurs

Josi benötigte für seine 113 Tore und 321 Assists 662 Partien. Mark Streit kam auf 96 Goals und 338 Assists in 786 Partien.

Nashville holte mit dem 3:2-Erfolg den 8. Sieg aus den letzten 9 Partien und verteidigte in der Tabelle den Platz über dem Playoff-Strich vor den ebenfalls siegreichen Chicago Blackhawks und den Columbus Blue Jackets.