Fiala steuert 2 Assists beim 5:4 n.V. von Minnesota gegen Ottawa bei. Josi kommt mit Nashville zum 4. Sieg in Serie.

Dank perfekter Vorlage von Fiala: Wild siegen in Overtime

5:4 n.V. gegen Ottawa in NHL

Der 2. Assist von Kevin Fiala brachte den Wild den Sieg gegen Ottawa. Der 25-jährige Ostschweizer eroberte in der Verlängerung in der eigenen Zone den Puck, schüttelte Ottawas Tim Stützle ab und bediente den einschussbereiten Kirill Kaprisow mustergültig zum 5:4. Zuvor hatte er schon beim 3:1 von Nico Sturm (14.) den Stock im Spiel gehabt.

00:26 Video Die beiden Vorlagen von Fiala gegen Ottawa Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen

Fiala gelangen zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft 2 Skorerpunkte in einer Partie, nachdem er zuvor in 5 Begegnungen punktelos geblieben war.

Nashville im Hoch

Roman Josi gewann mit Nashville beim 3:2 n.V. in Calgary zum 4. Mal in Serie, blieb aber ohne Skorerpunkt. San Jose gewann ohne Timo Meier («Covid-Protocol») 5:3 gegen Buffalo.

Einen unerfreulichen Abend erlebten Nico Hischier und Jonas Siegenthaler, die mit den New Jersey Devils auswärts gegen die Anaheim Ducks eine 0:4-Niederlage kassierten. Auch Pius Suter und Detroit blieben torlos; die Red Wings unterlagen bei den Montreal Canadiens 0:3.

Das Tor des Abends erzielte Torontos Mitchell Marner mit einer herrlichen Piroutte beim 4:0 gegen Las Vegas.

00:21 Video Marner mit herrlichem Backhand-Tor aus der Drehung Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen