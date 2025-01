Am Samstagabend hat Nico Hischier als 7. Schweizer in der NHL die Marke von 500 Partien (Regular Season) erreicht. Der 26-jährige Walliser steht bereits in seiner 8. Saison mit den New Jersey Devils, seit 4 Jahren führt er die Mannschaft als Captain an.

Seine 500. NHL-Partie gegen Philadelphia sei keine Begegnung wie jede andere gewesen, gibt Hischier in der Retrospektive zu. «Das Spiel stand in meinem Kalender», so der WM-Silbergewinner von 2024. «Ich habe die Partie sehr genossen und bin dankbar, dass ich schon so viele Partien hier absolvieren konnte und noch immer gesund bin.»

Mit Offensivtraining raus aus der Baisse

Hischiers Jubiläumsspiel ging mit 1:3 verloren. Auch am Sonntag mussten die Devils als Verlierer vom Feld (1:2 gegen Ottawa). Das Team aus Newark befindet sich in einer Baisse. Von den 9 Partien im neuen Jahr gingen deren 7 verloren. «Wir müssen an bestimmten Dingen arbeiten. Aber es ist auch normal, dass es in einer Saison, die 82 Partien beinhaltet, Phasen gibt, in welchen man unten durch muss», erklärt Hischier.

Aktuell stehe in den Trainings das Offensivspiel im Zentrum, verrät der Schweizer. «Wir tun uns momentan schwer mit dem Toreschiessen, daran arbeiten wir», sagt Hischier. Dank ihrem überzeugenden Saisonstart befinden sich die Devils gleichwohl unvermindert auf Playoffkurs. Die Verfolger in der Eastern Conference sind indes näher herangerückt.

Fahrgemeinschaft der «Swiss Devils»

Nachdem Hischier mit 15 Punkten in den ersten 13 Partien der Saison sehr stark angefangen hatte, ist auch seine Punkteproduktion zuletzt etwas ins Stocken geraten. Momentan steht er bei 39 Zählern in 49 Spielen. Seine Rekordsaison (80 Punkte in 2022/23) dürfte der Center kaum mehr erreichen. Dafür befindet sich Hischier in der Torproduktion auf gutem Weg zu einer Bestmarke. Aktuell steht er bei 22 Treffern. Hält er seinen Schnitt, stünde er Ende der Regular Season in der Region von 37 Goals (aktueller Karrierebestwert: 31 Tore).

An Hischiers Seite hat auch Timo Meier schon 31 Punkte gesammelt. Zusammen mit Verteidiger Jonas Siegenthaler bildet das Trio die «Swiss Devils», die auch neben dem Eis eine Einheit sind. Hischier und Meier wohnen im gleichen Gebäude und fahren regelmässig gemeinsam ins Training oder kochen zusammen. «Auch Jonas wohnt nicht weit entfernt von uns», so Hischier: «Es ist cool, dass ich das hier in Jersey mit diesen Jungs zusammen erleben darf.»

Übersicht