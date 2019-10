Roman Josi verlängert seinen Vertrag bei Nashville um weitere 8 Jahre.

Ab der Saison 2020/21 kassiert er 9,059 Millionen Dollar jährlich.

Der ehemalige SCB-Spieler avanciert zum bestbezahlten NHL-Schweizer.

Josis Zukunft ist damit frühzeitig geklärt. Der Vertrag des 29-Jährigen bei den Predators wäre Ende Saison ausgelaufen. Dieser garantiert ihm in der laufenden Spielzeit 4 Millionen Dollar. In den 8 Saisons ab 2020/21 wird der Berner aber neu 9,059 Millionen im Schnitt verdienen, also total 72,472 Millionen. Die Predators bestätigten den Deal am Dienstagabend.

Damit avanciert Josi zur Nummer 3 der bestbezahlten NHL-Verteidiger. Nur Erik Karlsson (San Jose Sharks) und Drew Doughty (Los Angeles Kings) verdienen mehr. Der Vertrag beinhaltet auch eine besondere Klausel: Josi darf nicht ohne sein Einverständnis getradet werden.

Ich fühle mich hier zu Hause. Es ist ein wunderbarer Ort in einer wunderbaren Stadt.

Josis Formhoch belohnt

2008 wurde Josi als Nummer 38 von Nashville gedraftet. Seit 2011 spielt er bei der Franchise aus Tennessee. In 574 Spielen der Regular Season totalisierte Josi bisher 361 Skorerpunkte (98 Tore). Auch seine Playoff-Bilanz lässt sich sehen (71 Spiele, 10 Tore, 32 Punkte). Josi kommt diese Saison in 11 Spielen bereits auf 13 Skorerpunkte (5 Tore).

Josi löst mit dem neuen Kontrakt Nico Hischier (7 Jahre, 50 Millionen) als bestbezahlten NHL-Schweizer ab. Kuriosum am Rande: Josi hat Jahrgang 1990 und trägt bei den «Preds» die Rückennummer 59. Damit hat er wie beispielsweise Auston Matthews diese in seinem Durchschnittssalär verewigt.

