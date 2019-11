Der Appenzeller trifft für San Jose im 2. Spiel in Folge. Josi und Weber kassieren mit Nashville eine Packung.

Und es ist wieder «Timo Time», wie die NHL-Kommentatoren nach Meiers 2:0 im 1. Drittel gegen die Minnesota Wild begeistert festhielten. Der Appenzeller wurde an der blauen Linie lanciert und traf mit einem Schuss aus dem Handgelenk sehenswert gegen Wild-Keeper Alex Stalock.

Sharks zittern am Ende

Meier traf damit nach seiner Rekord-Saison erstmals in dieser Spielzeit in 2 Spielen in Folge. Beim 4:0 lieferte er die Vorarbeit und steht damit bei 8 Punkten.

Zwar mussten die Sharks nach zwischenzeitlicher 6:2-Führung noch zittern, doch sie holten sich gegen die Wild mit Kevin Fiala den wichtigen 6:5-Sieg.

Legende: Erzielte den 4. Saisontreffer San Joses Timo Meier. Keystone

Nashville bricht im Mitteldrittel ein

Keinen Grund zum Jubeln hatten Roman Josi und Yannick Weber mit den Predators. Die Schweizer Verteidiger verloren bei den Colorado Avalanche in Denver gleich mit 4:9.

Nachdem die «Preds» zu Beginn des Mitteldrittels nach einem Rückstand noch mit 3:2 in Führung gegangen waren, passte nichts mehr zusammen. Colorado bejubelte zwischen der 26. und 34. Minute gleich 6 Tore. Keeper Pekka Rinne wurde nach dem 5. Gegentreffer ausgewechselt. Bei den Avalanche glänzte Joonas Donskoi mit seinem ersten NHL-Hattrick.

Die weiteren Schweizer im Einsatz:

Verteidiger Jonas Siegenthaler gewinnt mit Washington 5:4 n.V. gegen die Florida Panthers mit Denis Malgin.

Nico Hischier verliert mit den Devils 2:5 bei Calgary.

Nino Niederreiter unterliegt den Rangers mit Carolina zu Hause 2:4.

Dean Kukan gewinnt mit den Columbus Blue Jackets 3:2 in Arizona.

Sven Bärtschi kommt bei Vancouvers 2:5-Niederlage in Chicago erneut nicht zum Einsatz.

Resultate Übersicht NHL

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 8.11.2019, 07:30 Uhr