Legende: Die Lotterie beginnt wieder Nach Montreal (im Bild) findet der Draft dieses Jahr in Nashville statt. Getty Images/Vitor Munhoz/

Wann und wo findet der Draft statt?

Die 1. Runde des 61. NHL-Drafts findet in der Nacht auf Donnerstag ab 1 Uhr Schweizer Zeit statt. Die restlichen Runden werden ab Donnerstagabend abgehalten. Die Show steigt in der Bridgestone Arena von Nashville.

Erinnerungen an 2003

Vor genau 20 Jahren hat der Draft ebenfalls in Nashville stattgefunden. Dieser gilt bis heute als einer der Besten. 29 von 30 Erstrundenpicks haben den Sprung in die NHL geschafft, 13 von ihnen übertrafen die Marke von 300 Ligaspielen. Spätere Top-Stars wie Patrice Bergeron, Shea Weber, Eric Staal, Ryan Getzlaf, Marc-André Fleury, Corey Perry, Ryan Suter, Zach Parise, Ryan Kesler und Thomas Vanek wurden in diesem Draft gezogen.

Welches Team darf zuerst wählen?

Aus der Draft-Lotterie ging hervor, dass die Chicago Blackhawks den ersten Pick erhalten werden. Danach sind die Anaheim Ducks an der Reihe, gefolgt von den Columbus Blue Jackets, den San Jose Sharks und den Montreal Canadiens.

Wer gilt als Topfavorit auf den «First Pick»?

Connor Bedard (CAN) ist die unbestrittene Nummer 1 seines Jahrgangs und wird als «First Overall Draft Pick» gehandelt. Der 17-jährige Center war mit 71 Toren und 72 Assists in 57 Spielen der Superstar in der vergangenen Saison in der Western Hockey League. An der U20-WM sammelte er in 7 Spielen 23 Punkte (9 Tore/14 Assists). Bedard wird von Experten mit Superstars wie Sidney Crosby und Connor McDavid verglichen. Als unumstrittene Nummer 2 gilt Center Adam Fantilli. Der 18-jährige Kanadier brillierte in der College-Liga NCAA.

Legende: Wird wohl an erster Stelle gezogen Connor Bedard. Getty Images/Chase Agnello-Dean/NHL

Wie sieht es mit den Schweizern aus?

David Reinbacher verleiht der 1. Runde einen Hauch von Schweizer Bezug. Der österreichische Verteidiger, der seit Junioren-Zeit in der Schweiz spielt und sich zuletzt bei Kloten zur festen Grösse entwickelt hat, könnte bereits an 6. Stelle von den Arizona Coyotes gezogen werden.

Mit Ausnahme vom Jahr 2020 wurde seit 2010 immer ein Schweizer gedraftet – zuletzt Lian Bichsel von den Dallas Stars. Die wohl besten Chancen auf einen Pick hat Rodwin Dionicio. Der 19-jährige Herisauer steht derzeit in der kanadischen OHL bei den Windsor Spitfires unter Vertrag und nahm mit der U20-Nati an der vergangenen WM teil.

Weitere Namen, die laut nhl.com gezogen werden könnten, sind Tommaso de Luca (Spokane Chiefs), Simon Meier (Kloten), Lenn Zehnder (ZSC), Tim Metzger (Everett Silvertips), Eric Schneller (Rögle), Leo Braillard (Shawinigan Cataractes) und Attilio Biasca (Halifax Mooseheads).

Legende: Heissestes Schweizer Eisen Wird Rodwin Dionicio gedraftet? Freshfocus/Ron Ward/Zuma Sports