Edmontons Leon Draisaitl hat als erster deutscher Spieler in der NHL die magische Marke von 1000 Skorerpunkten geknackt.

Draisaitl bucht 1000. Skorerpunkt – für einen ist das ganz bitter

Als erster Deutscher in NHL

Mit 999 Skorerpunkten stieg Leon Draisaitl ins Duell mit den Pittsburgh Penguins. Es dauerte keine 12 Minuten, ehe der deutsche Stürmer der Edmonton Oilers zum 103. Spieler avancierte, der die Marke von 1000 NHL-Skorerpunkten erreicht.

Legende: Wird von seinen Oilers-Teamkollegen auf dem Eis beglückwünscht Leon Draisaitl. Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar

Einmal mehr kombinierte Draisaitl mit seinem kongenialen Partner Connor McDavid, den Treffer erzielte letztlich Zach Hyman.

Wie es sich bei solchen Meilensteinen gehört, wurde Draisaitl unmittelbar nach seinem 1000. Skorerpunkt von sämtlichen Teamkameraden auf dem Eis geherzt.

Bizarr dabei: Nur wenige Meter neben ihm stand Stuart Skinner ganz alleine. Der Kanadier hütete in den letzten 6 Jahren das Edmonton-Tor und erreichte mit den Oilers zweimal in Serie den Stanley-Cup-Final. Am vergangenen Freitag wurde Skinner jedoch zu Pittsburgh getradet – und musste nun gleich gegen seine Ex-Kollegen ran.

Zusätzlich bitter: Im Tausch mit Skinner holten die Oilers Pittsburghs Tristan Jarry. Dieser hütete den Edmonton-Kasten und durfte mit Draisaitl feiern. Der Deutsche buchte beim 6:4-Sieg vier Skorerpunkte.

