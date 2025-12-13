In der Nacht auf Sonntag dürfte Nino Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel kommen. Die Marke erreichte noch kein Schweizer.

Legende: Gehört bald dem 1000er-Klub an Nino Niederreiter. Getty Images/Josh Lavallee

Ungefähr 8000 Spieler absolvierten seit den Anfängen der National Hockey League 1917 im Minimum eine NHL-Partie. Nur 411 dieser Spieler, sprich um die 5 Prozent, erreichten die Marke von 1000 Matches in der Regular Season.

Nino Niederreiter könnte in der Nacht auf Sonntag beim Duell seiner Winnipeg Jets mit Washington zum 412. Spieler avancieren, der dem 1000er-Klub beitritt.

Top 10 der Schweizer mit meisten NHL-Einsätzen (Regular Season) Box aufklappen Box zuklappen 1. Nino Niederreiter, 999 2. Roman Josi, 980 3. Mark Streit, 786* 4. Kevin Fiala, 681 5. Timo Meier, 651 6. Nico Hischier, 558 7. Luca Sbisa, 549* 8. Yannick Weber, 499** 9. Jonas Hiller, 404* 10. Jonas Siegenthaler, 398 *nicht mehr aktiv **nicht mehr in NHL

17 Saisons, 5 Teams, 495 Punkte

2010 in Runde 1 an 5. Stelle von den New York Islanders gedraftet, debütierte «El Niño» am 9. Oktober 2010 in der besten Eishockey-Liga der Welt. Nur 4 Tage später, in seinem 3. NHL-Spiel, glückte Niederreiter das 1. Tor.

Aus dem Archiv

Trotz gutem Start vermochte sich der Churer Stürmer bei den Islanders nicht durchzusetzen. Richtig Fahrt nahm seine NHL-Karriere nach dem Trade zu den Minnesota Wild in der Saison 2013/14 auf. Es folgten weitere Kapitel bei den Carolina Hurricanes, Nashville Predators und seit 2023 bei den Winnipeg Jets.

In seinen bisher 999 Regular-Season-Einsätzen sammelte der inzwischen 33-jährige Niederreiter 495 Skorerpunkte (246 Tore).

Resultate