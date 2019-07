Auch in Zukunft in Kalifornien

Timo Meier bleibt den San Jose Sharks erhalten. Der Appenzeller, dessen Vertrag in diesem Sommer ausgelaufen wäre, wurde mit seinem Klub einig. Dies bestätigten die Kalifornier auf ihrer Website.

Wir haben das Gefühl, seine beste Zeit wird noch kommen

«Timo ist einer von nur wenigen jungen, dominanten Powerstürmern in der NHL. Er hatte grossen Anteil am Erfolg in der letzten Saison», lässt sich Doug Wilson, General Manager des Teams, zitieren. «Wir haben das Gefühl, seine beste Zeit wird noch kommen.» Finanzielle Details wurden keine veröffentlicht, jedoch ist von 6 Millionen Dollar Jahresgehalt die Rede.

Transferperiode begonnen

In der vergangenen Qualifikation sammelte der 22-jährige Schweizer für die Sharks 66 Punkte (30 Tore und 36 Assists) und war damit drittbester Skorer des Teams. In den Playoffs kamen in 20 Spielen 15 Punkte dazu.

Der Deal wurde nur Minuten nach dem Start der Transferperiode bekannt. Am 1. Juli um 18 Uhr beginnt in Übersee jeweils die Transferperiode für die «Free Agents».

