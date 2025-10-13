Legende: Skorte doppelt Nino Niederreiter (rechts). Getty Images/Bruce Bennett

Die drei Schweizer standen am «Columbus Day» bereits am Nachmittag Ortszeit im Einsatz.

Niederreiter gewann mit seinen Winnipeg Jets gegen die New York Islanders. Beim 5:2-Sieg durfte sich der 33-Jährige auch über Skorerpunkte freuen. Mit einem Tor im ersten Drittel und einem Assist in den 13:41 Minuten, die Niederreiter auf dem Eis stand, trug er viel zum zweiten Saisonsieg der Jets bei.

Auch Josi und Moser mit Assists

Ebenfalls erfolgreich war Roman Josi. Er und die Nashville Predators feierten gegen die Ottawa Senators einen souveränen 4:1-Sieg. Josi sorgte mit einem Assist zum 3:1 knapp eine Minute vor Schluss für die Vorentscheidung, insgesamt wurde er während 24:54 Minuten eingesetzt.

Beinahe so lange spielte auch Janis Moser. 24:23 Minuten stand er für Tampa Bay Lightning auf dem Eis, dabei lieferte er einen Assist beim knappen 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins. Der 25-jährige Bieler und seine Mannschaft sicherten sich damit den ersten Saisonsieg.

NHL