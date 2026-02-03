Nashville liegt in der NHL gegen St. Louis 1:5 zurück, gewinnt aber noch mit 6:5.

Zu Beginn des zweiten Drittels sah es für die Predators zappenduster aus: Innert knapp drei Minuten hatten die Blues von 2:1 auf 5:1 gestellt. Doch ab Spielmitte setzte Nashville unter der Führung von Roman Josi, der schon beim 1:1 seinen Stock im Spiel gehabt hatte, zur grossen Aufholjagd an.

Dem Berner Captain gelangen drei weitere Assists, unter anderem beim 5:5-Ausgleich von Steven Stamkos. Dieser war es auch, der in der 51. Minute den Siegtreffer erzielte. Wenig überraschend wurden Josi und Stamkos zu den First respektive Second Stars der Partie gewählt.

Damit punkteten die Predators im vierten Spiel in Folge. Pius Suter blieb bei den St. Louis Blues ohne Torbeteiligung.

Kurashev zurück auf Scoresheet

In seinem zweiten Spiel nach anderthalbmonatiger Verletzungspause trug sich bei den San Jose Sharks dafür Philipp Kurashev in die Skorerliste ein. Bei der 3:6-Niederlage gegen Ex-Klub Chicago blieb sein 10. Assist der Saison aber ohne Wert.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter verloren auswärts gegen die Dallas Stars (ohne den verletzten Lian Bichsel) 3:4 nach Verlängerung.

NHL