Die New Jersey Devils gewinnen in der NHL knapp gegen die Montreal Canadiens. Auch andere Schweizer sind erfolgreich.

Eine zentrale Rolle beim 4:3-Sieg der New Jersey Devils in der Verlängerung gegen Montreal spielte Timo Meier. Der Schweizer glich rund eine Minute vor Spielende zum 3:3 aus und brachte die Devils damit in die Overtime. Dort gelang Jesper Bratt das entscheidende Tor.

Damit sind die Devils das erste Team, das in dieser NHL-Saison zehnmal gewinnen konnte. «Es ist schön, zehn Siege zu erreichen, aber wir wollen unser Spiel weiter verbessern», meinte Meier nach dem Spiel. Seine Teamkollegen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt.

Legende: Ekstase in Newark Timo Meier hat soeben das 3:3 erzielt, Teamkollege Nico Hischier freut's. Keystone/AP/Yuki Iwamura

Assistpunkt für Moser

Ebenfalls siegreich war Janis Moser mit Tampa Bay. Beim 6:3-Erfolg über die Vegas Golden Knights war er einer der Assistgeber zum 2:2 im Mitteldrittel. Der Schweizer Goalie Akira Schmid war bei der Niederlage seiner Golden Knights nur Ersatz. Auch Pius Suter feierte einen Sieg mit seinem Team, St. Louis gewann in Buffalo 3:0.

Weniger erfolgreich waren Lian Bichsel mit Dallas und Kevin Fiala mit Los Angeles. Beide Schweizer verloren ihre Partien und blieben ohne Skorerpunkt.

Resultate