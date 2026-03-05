Gegen Toronto, das seine 5. Niederlage hintereinander bezog, mussten die Devils in der heimischen Arena dreimal einem Rückstand nachrennen. Den erstmaligen Ausgleich erzielte Timo Meier nach knapp 8 Minuten im 1. Drittel. Für den Appenzeller war es Treffer Nummer 17 in der laufenden Saison. Nico Hischier lieferte dabei einen Assist. Der Captain war auch am Ursprung des 2:2 im Mitteldrittel beteiligt.

Trotz des erneuten Erfolgs liegt New Jersey in der Tabelle der Eastern Conference an drittletzter Stelle. Die Boston Bruins auf Position 8 haben derzeit 9 Punkte mehr auf dem Konto. Zu spielen sind noch 20 Partien in der Regular Season.

Legende: Schweizer Co-Produktion Timo Meier erzielt auf Vorlage von Nico Hischier seinen 17. Saisontreffer. Getty Images/Rich Graessle

Suter bei Sieg ohne Skorerpunkt

Noch düsterer präsentiert sich die Ausgangslage der St. Louis Blues, das Saisonende nach der Qualifikation abzuwenden. Die Mannschaft mit Pius Suter verbleibt trotz dem 3:2 bei den Seattle Kraken, dem 2. Sieg innert 6 Tagen gegen den Kontrahenten von der Westküste, auf dem zweitletzten Rang in der Western Conference. Suter blieb ohne Skorerpunkt. Die Kraken auf Platz 8 stehen im Moment um 12 Punkte besser da.

Resultate