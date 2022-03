Die Entscheidung in der Stadt der «brüderlichen Liebe» fiel in den letzten 5 Minuten durch Treffer von Kevin Hayes und Joel Farabee. Es war gleichzeitig ein würdiger Abend, um das 1000. Regular-Season-Spiel von Captain Claude Giroux für die Flyers zu feiern.

Im Schatten der Festivitäten des Heimteams glänzte indes auch Roman Josi bei seinem 820. NHL-Einsatz (Rekord von Mark Streit eingestellt). Der Schweizer lieferte – wie bereits vor 2 Tagen gegen Pittsburgh – 3 Vorlagen. Die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern.

Der Nashville-Captain führte damit seine Wahnsinns-Saison fort.

Auch in seinem 8. Spiel im März setzte er seinen Namen auf das Scoresheet.

Mit 3 Toren und 16 Assists äufnete er sein Punktetotal zuletzt massiv und steht derzeit bei 72 Zählern , was unter allen Verteidigern Bestwert bedeutet.

Seine 55 Assists in dieser Saison bedeuten zudem bereits jetzt neuen Klubrekord.

Suter entscheidender Mann

Auch Pius Suter spielte wieder einmal eine entscheidende Rolle. Der 25-jährige Stürmer in Diensten der Detroit Red Wings erzielte beim 1:0 gegen Vancouver in der 28. Minute nach einem Konter den einzigen Treffer der Partie. Zuvor war er in 11 Spielen in Folge ohne Skorerpunkt geblieben.

