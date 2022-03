Roman Josi hat seine 820. Partie in der NHL bestritten und damit die Marke eines seiner Vorbilder egalisiert.

Legende: Ist nun auch der erfahrenste NHL-Schweizer Roman Josi. Keystone/AP Photo/Rick Scuteri

Am 7. Oktober 2017 bestritt Mark Streit im Dress der Montreal Canadiens in Washington seine 820. und letzte NHL-Partie. Der Schweizer NHL-Vorreiter lag damals aus helvetischer Sicht alleine auf weiter Flur: Der erste «Verfolger», Luca Sbisa, hatte 487 Spiele in der besten Eishockey-Liga der Welt auf dem Buckel. Auf Rang 3 lag Roman Josi mit 460 Partien.

Knapp viereinhalb Jahre später hat der Berner Verteidiger Josi den Berner Verteidiger Streit eingeholt. In der Nacht auf Freitag bestritt der 31-Jährige mit Nashville in Philadelphia seine 820. NHL-Partie (Regular Season und Playoffs). Am Sonntag (im Heimspiel gegen Toronto) wird Josi zum alleinigen Schweizer Rekordhalter avancieren.

00:34 Video Josi im 820. NHL-Spiel mit 3 Assists Aus Sport-Clip vom 18.03.2022. abspielen

Bestmarken von Niederreiter und Streit noch vor sich

Josi spielt derzeit eine Saison der Superlative und gehört zu den heissesten Kandidaten für die Norris Trophy, die jeweils an den besten Verteidiger der Liga vergeben wird. Im Schweizer Vergleich ist er längst in neue Sphären aufgestiegen.

Neben seinen total 820 NHL-Partien hat Josi inzwischen in diversen Sparten Schweizer Rekordmarken aufgestellt. In Sachen Assists (414) und Punkte (558) ist er der helvetischen Konkurrenz beispielsweise längst enteilt.

Dennoch gibt es individuelle Sparten, in denen Josi im Schweizer Vergleich noch nicht führend ist. Eine kleine Auswahl:

Tore total: Hier gibt es bis auf weiteres kein Vorbeikommen an Nino Niederreiter. Der Carolina-Stürmer steht bei 185 Toren. Josi hat 144 Mal getroffen.

Hier gibt es bis auf weiteres kein Vorbeikommen an Nino Niederreiter. Der Carolina-Stürmer steht bei 185 Toren. Josi hat 144 Mal getroffen. Powerplay-Tore: Streit war in seiner Karriere total 48 Mal in Überzahl erfolgreich. Josi hat 45 Tore im Powerplay erzielt, Niederreiter folgt mit 44 Treffern.

Streit war in seiner Karriere total 48 Mal in Überzahl erfolgreich. Josi hat 45 Tore im Powerplay erzielt, Niederreiter folgt mit 44 Treffern. Game-Winning-Goals: Niederreiter hat 32 entscheidende Tore erzielt, Josi deren 25.

Niederreiter hat 32 entscheidende Tore erzielt, Josi deren 25. Spiele Regular Season: In dieser Sparte hat Josi Streit noch nicht eingeholt. Zur Marke von 786 Quali-Spielen fehlen Josi noch 47 Einsätze. Nächste Saison dürfte der 31-Jährige eines seiner Vorbilder (Josi sagte 2017 über Streit: «Er war immer ein grosses Vorbild für mich, ich schaute immer zu ihm hoch.») aber ein- und überholen.

Zurück zu Josis Schweizer Rekorden: Eine weitere Statistik, in denen er einsame Spitze ist, ist jene nach der durchschnittlichen Eiszeit pro Spiel. In der Quali wird der Nashville-Captain im Schnitt 24:48 Minuten eingesetzt (2. Streit mit 20:49), in den Playoffs gar 25:48 Minuten (2. Streit mit 17:33). Auch diese Zahlen sind Beleg für den einzigartigen Stellenwert Josis innerhalb seines Teams – und inzwischen auch der ganzen Liga.