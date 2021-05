In den NHL-Playoffs wird das Schweizer Duell zwischen Nashville und Carolina mit Spannung erwartet.

Josi vs. Niederreiter: Wer behält die Oberhand?

Auftakt in die NHL-Playoffs

Legende: Wer behält den Kopf oben? Roman Josi und Nino Niederreiter, hier in einem Duell vor zwei Jahren. imago images

Aus Schweizer Sicht wirft in den NHL-Playoffs die Affiche Carolina - Nashville (ab Dienstag) ihre Schatten voraus. Die Predators, vor zwei Monaten noch 10 Punkte hinter einem Playoff-Platz, sicherten sich dank eines Zwischenspurts doch noch Platz 4 in der Central Division.

Die Entscheidung fiel mit einem 3:1 über Nino Niederreiters Hurricanes. Auch die Hauptprobe gewann Nashville, diesmal gleich mit 5:0. Roman Josi, zuletzt geschont, geht also mit einem guten Gefühl in die Achtelfinal-Serie, die unter speziellen Vorzeichen startet: Als Carolina letztmals als 1. der Conference in die Playoffs ging, holte man 2006 auch gleich den Stanley Cup.

Hungriger Fiala

Mit 40 Skorerpunkten (20 Tore, 20 Assists) weist Kevin Fiala noch etwas bessere Statistiken auf als Niederreiter (34) und Josi (33). Der Ostschweizer in Diensten Minnesotas bewegt sich im Schnitt etwa auf dem Niveau seiner erfolgreichen Vorsaison (64 Spiele, 54 Punkte).

Der Playoff-Gegner aus Las Vegas liegt den Wild: In der Regular Season resultierten 6 Siege aus 8 Partien gegen die Golden Knights.

NHL-Playoffs mit gestaffeltem Beginn Box aufklappen Box zuklappen East Division: Pittsburgh Penguins (Weber/1.) - New York Islanders (4.), Washington Capitals (2.) - Boston Bruins (3.). Erstes Spiel am Samstag. Central Division: Carolina Hurricanes (Niederreiter/1.) - Nashville Predators (Josi, Sbisa/4.), Florida Panthers (2.) - Tampa Bay Lightning (3.). Erstes Spiel am Sonntag. North Division: Toronto Maple Leafs (1.) - Montreal Canadiens (4.), Edmonton Oilers (Haas/2.) - Winnipeg Jets (3.). Erstes Spiel am Mittwoch. West Division: Colorado Avalanche (1.) - St. Louis Blues (4.), Vegas Golden Knights (2.) - Minnesota Wild (Fiala/3.). Erstes Spiel am Sonntag.