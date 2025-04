In der Nacht auf Sonntag gehen in der NHL die Playoffs los. Der Kampf um den Stanley Cup ist so offen wie eh und je.

Legende: Durfte den Stanley Cup 2024 als Captain in Empfang nehmen Aleksander Barkov von den Florida Panthers. Reuters/Sam Navarro

Daten und Modus

Die ersten Duelle der 1. Playoff-Runde gehen in diesem Jahr am Samstag, 19. April, nordamerikanischer Zeit über die Bühne. Der neue Stanley-Cup-Champion soll spätestens am 23. Juni feststehen. Sämtliche Serien werden im Best-of-7-Modus ausgespielt. Die Verlängerung dauert so lange, bis das nächste Tor fällt («Sudden Death»).

Der Titelverteidiger

Im letzten Jahr triumphierten zum 1. Mal überhaupt die Florida Panthers. Die «Cats» setzten sich in den Playoffs der Reihe nach gegen Tampa Bay, Boston und die Ney York Rangers durch, ehe sie im Final gegen Edmonton mit 4:3 Siegen die Oberhand behielten. Die «Belle» um den Stanley Cup gewann Florida im eigenen Stadion mit 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Sam Reinhart.

Die Playoff-Duelle in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Western Conference: Winnipeg Jets – St. Louis Blues

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

Dallas Stars – Colorado Avalanche

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers Eastern Conference: Washington Capitals – Montreal Canadians

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils

Welche Schweizer sind mit dabei?

Nico Hischier, New Jersey Devils. Regular Season: 75 Spiele, 35 Tore, 34 Assists.

Timo Meier, New Jersey Devils. Regular Season: 80 Spiele, 26 Tore, 27 Assists.

Kevin Fiala, Los Angeles Kings. Regular Season: 81 Spiele, 35 Tore, 25 Assists.

Nino Niederreiter, Winnipeg Jets. Regular Season: 82 Spiele, 17 Tore, 20 Assists.

Janis Moser, Tampa Bay Lightning. Regular Season: 54 Spiele, 2 Tore, 12 Assists.

Lian Bichsel, Dallas Stars. Regular Season: 38 Spiele, 4 Tore, 5 Assists *Wurde kurz vor dem letzten Regular-Season-Spiel wieder in die AHL zum Farmteam Texas Stars verliehen. Dennoch hat Bichsel durchaus valable Chancen, in den Playoffs zum Kader des NHL-Teams zu gehören. Auch, weil es dann keine Salary-Cap-Beschränkung mehr gibt.

Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils. Regular Season: 55 Spiele, 2 Tore, 7 Assists *Ist seit Anfang Februar am Unterkörper verletzt und musste sich einer Operation unterziehen. Noch ist nicht klar, ob er rechtzeitig für die Playoffs fit wird.

Akira Schmid, Vegas Golden Knights. Regular Season: 5 Spiele, 94,4% Fangquote *Ist in der Goalie-Hierarchie hinter Adin Hill und Ilja Samsonow «nur» die Nummer 3 und wird zu Beginn der Playoffs kaum auf dem Matchblatt von Vegas erscheinen. Ein Einsatz im Verlauf der Playoff ist aber durchaus möglich.

Der Topfavorit

Die Unterschiede zwischen den Topteams sind sehr gering, weshalb eine Prognose schwierig ist. Wir legen uns aber fest und ernennen die Dallas Stars trotz 7 Niederlagen in Serie zum Ende der Quali zum Topfavoriten. Die Texaner weisen ein extrem breites Kader auf. Zudem soll Starverteidiger Miro Heiskanen nach monatelanger Verletzungspause pünktlich auf die Playoffs wieder ins Lineup zurückkehren, was auch Auswirkungen auf die Spielzeit von Lian Bichsel haben könnte.

Dazu kommt, dass sich Dallas bei der Trade Deadline Anfang März mit dem Finnen Mikko Rantanen einen der besten Flügelstürmer der Liga schnappte. Als wären das nicht schon genug Argumente, welche die Stars zum Top-Anwärter auf den Stanley Cup machen, verfügt Dallas mit Jake Oettinger und Casey DeSmith auch noch über eines der stärksten Goalie-Duos.

Die grössten Herausforderer

Florida Panthers: Der Titelverteidiger beendete die Regular Season in der Atlantic Division hinter Toronto und Tampa Bay nur auf Platz 3. Allerdings hatte Florida in den letzten Monaten der Qualifikation grosse Verletzungssorgen. In den Playoffs dürften die beiden Stürmer Aleksander Barkov und Matthew Tkachuk wieder zur Verfügung stehen. Die Hürde in der 1. Runde ist mit Tampa Bay jedoch bereits sehr hoch.

Der Titelverteidiger beendete die Regular Season in der Atlantic Division hinter Toronto und Tampa Bay nur auf Platz 3. Allerdings hatte Florida in den letzten Monaten der Qualifikation grosse Verletzungssorgen. In den Playoffs dürften die beiden Stürmer Aleksander Barkov und Matthew Tkachuk wieder zur Verfügung stehen. Die Hürde in der 1. Runde ist mit Tampa Bay jedoch bereits sehr hoch. Winnipeg Jets: Das Team mit dem Schweizer Nino Niederreiter gewann erstmals überhaupt die «Presidents' Trophy» für die beste Mannschaft der Regular Season. Winnipeg kann auf viel «Firepower» in der Offensive zählen. Der grösste Trumpf der Jets steht mit Connor Hellebuyck aber ganz hinten. Der US-Amerikaner ist der statistisch beste Goalie der NHL.

Das Team mit dem Schweizer Nino Niederreiter gewann erstmals überhaupt die «Presidents' Trophy» für die beste Mannschaft der Regular Season. Winnipeg kann auf viel «Firepower» in der Offensive zählen. Der grösste Trumpf der Jets steht mit Connor Hellebuyck aber ganz hinten. Der US-Amerikaner ist der statistisch beste Goalie der NHL. Vegas Golden Knights: Hinter dem Champion von 2023 liegt eine sehr konstante Regular Season, die man in der Pacific Division auf dem 1. Platz abschliessen konnte. Die grösste Stärke von Vegas ist die Ausgeglichenheit über drei oder sogar vier Linien. Mit Jack Eichel, Mark Stone oder Tomas Hertl verfügen die Golden Knights über drei erprobte Skoring-Maschinen. Sollte es dem Trio aber nicht wie gewünscht laufen, können andere in die Bresche springen.

Endet die kanadische Durststrecke?

Ein einziger Sieg fehlte Edmonton im vergangenen Jahr, um als erste kanadische Franchise seit den Montreal Canadiens 1993 den Stanley Cup zu gewinnen. In dieser Saison stehen mit Winnipeg, Toronto, Edmonton, Ottawa und Montreal 5 kanadische Teams in den Playoffs.

Sowohl Winnipeg als auch Toronto und Edmonton ist der grosse Wurf und die Beendigung der Durststrecke Kanadas zuzutrauen. Ottawa und Montreal gehören nicht zum erweiterten Kreis der Favoriten.

