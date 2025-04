Lian Bichsel steht mit Dallas vor seinen ersten Playoff-Spielen in der NHL. Darauf wartet der Solothurner, seit er klein ist.

In den grossen amerikanischen Sportarten spielen Zahlen und Statistiken eine gewichtige Rolle, und die NHL bildet da keine Ausnahme. Gewonnenen Bullys in Prozent, Plus-Minus-Statistik oder durchschnittliche Powerplay-Zeit auf dem Eis: Die Leistungen der Spieler lässt sich akribisch genau bewerten.

Auch aufgrund dieser Zahlen ist für die Buchmacher und Experten in der besten Eishockeyliga der Welt klar: Dallas gehört in der laufenden Saison zu den absoluten Topfavoriten auf den Stanley-Cup-Titel. Zwar liessen die Stars zum Ende der Regular Season nach, doch zuvor hatte das Team aus Texas die Playoffs souverän erreicht.

Bereits als kleiner Junge habe ich die NHL-Playoffs verfolgt und mich immer sehr darauf gefreut.

Harte Arbeit, harte Checks

Anteil am Höhenflug hat auch Lian Bichsel. Der 20-jährige Solothurner pendelte zu Beginn der Saison noch zwischen AHL und NHL, spielt aber seit Ende Februar fix im Stars-Team. Daran ändert auch die temporäre Versetzung zu den Texas Stars für das letzte Saisonspiel nichts – ein bürokratischer Schachzug, um dem rekonvaleszenten Tyler Seguin Spielpraxis geben zu können.

Schon einen Tag später figurierte Bichsel wieder im NHL-Kader. «Am Anfang musste ich noch untendurch», blickt er im SRF-Interview zurück. Nun habe er sich mit harter Arbeit einen Namen machen können.

Auch bei Bichsel spielen die Zahlen eine Rolle – und in einer Statistik gehört er zur NHL-Elite: Mit 155 Checks führt er die teaminterne Wertung deutlich an – und das trotz nur 38 und damit halb so vielen absolvierten Spielen wie die meisten seiner Kollegen. Im ligaweiten Vergleich hat nur Vancouvers Kiefer Sherwood mehr Checks pro Spiel als der Schweizer.

Legende: In seinem Element Lian Bichsel checkt St. Louis' Dylan Holloway gegen die Bande. Imago/Imagn Images

«Das physische Spiel hat mir schon immer gut gelegen», so «The hitting machine», wie Bichsel auch genannt wird. «Allgemein spiele ich defensiv sehr solide. Steigern kann ich mich vor allem noch in meinem offensiven Spiel.»

Der kleine Junge vor dem TV

Für den Erstrunden-Pick von 2022 werden es die ersten Playoff-Spiele in der NHL sein – im letzten Jahr hatte er zwar im Kader, aber nie auf dem Eis gestanden. Nervös sei er nicht. «Die Vorfreude überwiegt. Bereits als kleiner Junge habe ich die NHL-Playoffs verfolgt und mich immer sehr darauf gefreut.»

Ist Dallas denn nun Titelfavorit? Bereits ganz der abgebrühte, medien-geschulte NHL-Routinier bleibt Bichsel wage: «Wir sind in einer guten Ausgangslage. Aber auch wir müssen unsere Leistung erst bringen.»

Am 20. April starten die Stars in die heisse Phase. Gegner ist in der Nacht auf Sonntag Colorado.

NHL