In der Nacht auf Dienstag starten in der NHL die Playoffs. Stanley-Cup-Titelanwärter gibt es einige, einer ragt aber klar heraus.

Legende: Bostons Tormaschine ist heiss auf die Playoffs David Pastrnak. IMAGO / USA TODAY Network

Nach 1312 Partien in der Regular Season heisst es in der NHL nun: «It's Playoff-Time». In der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit werden die ersten Achtelfinal-Serien lanciert. Wir blicken auf die Ausgangslagen in der Western sowie in der Eastern Conference.

Die Achtelfinal-Paarungen in der Western Conference

Vegas Golden Knights Winnipeg Jets Colorado Avalanche Seattle Kraken Dallas Stars Minnesota Wild Edmonton Oilers Los Angeles Kings

Der Topfavorit

Zwar müssen die Colorado Avalanche auf unbestimmte Zeit verletzungsbedingt auf den letztjährigen Playoff-MVP Cale Makar verzichten. Doch auch ohne den Offensiv-Verteidiger verfügen die «Avs» über enorm viel Durchschlagskraft im Angriff.

Legende: Gefürchtetes Duo Nathan MacKinnon und Mikko Rantanen. Reuters/Charles LeClaire

Neben den Superstars Nathan MacKinnon und Mikko Rantanen will auch Denis Malgin seinen Teil zur Tor-Produktion beitragen. Der Solothurner erfreute sich in der finalen Phase der Regular Season einer starken Form, verpasste indes den Quali-Abschluss gegen Nashville (4:3-Auswärtssieg) verletzt.

Fragezeichen gibt es bei Colorado auf der Goalie-Position. Alexander Georgijew ist ein guter, aber kein überragender Schlussmann. Sollte der Russe in den Playoffs allerdings an seine Fangquote aus der Qualifikation (91,9 Prozent) herankommen, sieht es für die Avalanche vielversprechend aus.

Die grössten Herausforderer

Vegas: Das beste Quali-Team aus dem Westen hat sich während der Saison auf der Goalie-Position mit dem zweifachen Stanley-Cup-Champion Jonathan Quick verstärkt. Zudem kommt mit Mark Stone der Captain pünktlich auf die Playoffs von einer langen Verletzungspause zurück.

Das beste Quali-Team aus dem Westen hat sich während der Saison auf der Goalie-Position mit dem zweifachen Stanley-Cup-Champion Jonathan Quick verstärkt. Zudem kommt mit Mark Stone der Captain pünktlich auf die Playoffs von einer langen Verletzungspause zurück. Edmonton: Mit Connor McDavid und Leon Draisaitl im Team gehört man fast schon automatisch zu den Meisteranwärtern. Bisher konnte das kongeniale Sturmduo die Oilers aber nicht zu einem erfolgreichen Playoff-Team formen.

Legende: Auch in der abgelaufenen Regular Season wieder einsame Spitze Edmontons Connor McDavid sammelte in 82 Spielen 153 Skorerpunkte. Reuters/Timothy T. Ludwig

Die Achtelfinal-Duelle in der Eastern Conference

Boston Bruins Florida Panthers Carolina Hurricanes New York Islanders Toronto Maple Leafs Tampa Bay Lightning New Jersey Devils New York Rangers

Der Topfavorit

Mit 135 Punkten in der Regular Season haben sich die Boston Bruins in die NHL-Geschichtsbücher gespielt. Das Team aus Massachusetts stellte nicht nur einen Punkterekord auf, sondern feierte auch so viele Siege (65) wie zuvor keine andere Franchise in der 106-jährigen Geschichte der NHL.

Legende: Konkurrenten, die sich bestens verstehen Die beiden Boston-Goalies Linus Ullmark und Jeremy Swayman. Reuters/Charles LeClaire

Mit David Pastrnak wissen die Bruins den zweitbesten Torschützen der Qualifikation in den eigenen Reihen. Boston ist aber auch in der Breite formidabel aufgestellt und kann mit Linus Ullmark und Jeremy Swayman auf das stärkste Goalie-Duo der Regular Season zurückgreifen.

Die grössten Herausforderer

Toronto: Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares: Die Offensive der Maple Leafs ist gespickt mit hochkarätigen Namen. Toronto wird schon länger der ganze grosse Coup zugetraut. Fakt ist jedoch: Die «Ahornblätter» haben seit 2004 (!) keine einzige Playoff-Serie mehr gewonnen.

Legende: Kann Matthews den Spiess umdrehen? Im vergangenen Jahr musste der ehemalige ZSC-Spieler im Playoff-Achtelfinal Tampa-Captain Steven Stamkos zum Weiterkommen gratulieren. Reuters/Dan Hamilton