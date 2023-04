Regular-Season-Ende in der NHL

Legende: Kein positiver Abschluss Nashville (in Gelb) beendet seine Saison mit einer Pleite. imago images/USA TODAY Network

Die Niederlage zum Abschluss passte zu einer Saison, in der für die Nashville Predators Vieles nicht nach Wunsch lief. Das bittere Verdikt, zum 1. Mal seit 9 Jahren nicht in den Playoffs dabei zu sein, hatten sie in Nashville schon 3 Tage zuvor zur Kenntnis nehmen müssen.

Zum getrübten Bild passt die (Oberkörper-)Verletzung von Captain Roman Josi. Der Berner war in den letzten 15 Partien nur Zuschauer.

Die 4:3-Entscheidung zugunsten von Stanley-Cup-Sieger Avalanche, bei dem der verletzte Denis Malgin nicht zum Einsatz kam, fiel 102 Sekunden vor Schluss. Colorado beendet die Regular Season als Nummer 1 in der Central Division. Gegner in der 1. Playoff-Runde sind die Seattle Kraken. Details zu Malgins Verletzung sind noch nicht bekannt.

00:36 Video Das entscheidende Tor für Colorado Aus Sport-Clip vom 15.04.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Als Verlierer mussten im letzten Spiel auch die Columbus Blue Jackets, das punktemässig zweitschlechteste Team der Quali, mit Tim Berni vom Eis. Der Zürcher war beim 2:5 gegen Buffalo einer der Vorbereiter des 1:0. Es war Bernis 3. Skorerpunkt in seiner 1. NHL-Saison. Die Playoffs starten Anfang nächste Woche.