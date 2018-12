Nach zuletzt 5 Niederlagen in Serie sah es nach 2 Dritteln so aus, als könnte Nashville dem Negativtrend ein Ende setzen. Die Predators führten zuhause gegen die New York Rangers 3:2. Mit dem Treffer zum 2:2 und Assists zu den anderen beiden Toren präsentierte sich der Schweizer Kevin Fiala glänzend aufgelegt.

Die Rangers drehten das Ding im Schlussabschnitt aber noch. Jesper Fast machte seinem Namen alle Ehre: Mit dem Assist zum 3:3-Ausgleich und dem Game-Winner zum 4:3-Schlussresultat war der Doppeltorschütze zweimal zu schnell für die «Preds»-Defensive um Captain Roman Josi.

Tore, Tore, Tore

Im Grossen und Ganzen hatten die NHL-Keeper in der Nacht auf Sonntag wenig zu lachen, die Offensivreihen bestimmten das Spielgeschehen. So schossen die San Jose Sharks, bei denen Timo Meier für einmal ohne Punkt blieb, Edmonton 7:4 ab. Ebenfalls 11 Tore fielen beim 6:5 von Tampa Bay über Montreal.

Keinen Treffer brachte hingegen der nominelle Traumsturm Torontos zustande. Auston Matthews, Mitchell Marner und Co. unterlagen den Islanders 0:4. Der nach mühsamsten Verhandlungen zurückgeholte und mit jährlich 7 Millionen Dollar entlöhnte William Nylander bleibt nach 11 Spielen auf 2 Assists sitzen. Die Schlagzeilen gehörten vielmehr Mathew Barzal, der für seine New Yorker im 2. Abschnitt innert knapp 8 Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte.

So lief es den weiteren Schweizern:

Nach 30 verpassten Spielen gab Vancouvers Sven Bärtschi nach überstandener Gehirnerschütterung sein Comeback. Beim 3:2 n.V. seiner Canucks über Calgary lieferte er beim ersten Treffer einen Assist.

nach überstandener Gehirnerschütterung sein Comeback. Beim 3:2 n.V. seiner Canucks über Calgary lieferte er beim ersten Treffer einen Assist. Starker Auftritt von Jonas Siegenthaler . Er holte sich bei Washingtons 3:2 über Ottawa einen Assist ab und kam auf eine +2-Bilanz.

. Er holte sich bei Washingtons 3:2 über Ottawa einen Assist ab und kam auf eine +2-Bilanz. Ebenfalls eine Vorlage und einen Sieg durfte Nico Hischier mit New Jersey (2:0 gegen Carolina) bejubeln. Mirco Müller kam bei den Devils nicht zu Einsatz.

mit New Jersey (2:0 gegen Carolina) bejubeln. kam bei den Devils nicht zu Einsatz. Seinen 3. Saisonassist (neben 3 Toren) sammelte Sven Andrighetto. Sein Colorado Avalanche musste sich Chicago 2:3 n.V. geschlagen geben.

Sein Colorado Avalanche musste sich Chicago 2:3 n.V. geschlagen geben. Denis Malgin mit Florida (2:1 gegen Philadelphia) blieb wie Nino Niederreiter mit Minnesota (3:1 bei Winnipeg) zwar ohne Skorerpunkt, aber siegreich.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 30.12.2018, 7:30 Uhr