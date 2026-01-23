Akira Schmid hat sich in Las Vegas in den Fokus gespielt. In diesen rückt beim Langnauer auch immer mehr Olympia.

Sein 26. Einsatz in dieser NHL-Saison war nicht der beste von Akira Schmid. Der Goalie der Vegas Golden Knights liess in Boston von den ersten acht Schüssen deren drei passieren – sein Team lag nach zehn Minuten 0:3 hinten. «Wir haben zu Beginn alle ein wenig geschlafen. Den 3. Treffer muss ich eigentlich halten», resümiert der 25-Jährige gegenüber SRF. Vegas verlor am Ende 3:4.

Gleichwohl kann Schmid zufrieden auf seine bisherige Saison zurückblicken. So oft wie in dieser Spielzeit wurde der Schweizer in der NHL noch nie eingesetzt. Bei 22 seiner 26 Einsätze war Schmid der «Starting Goalie», er kommt bereits auf 15 Siege und zwei Shutouts. Bei seiner Fangquote von 89,6 Prozent besteht indes noch Luft nach oben.

Schmid ist die einzige Konstante im Vegas-Tor

Dass Schmid so oft eingesetzt wird, liegt auch an der Verletzungshexe, die bei den Golden Knights ihr Unwesen treibt. Früh in der Saison fiel Goalie Adin Hill länger aus (inzwischen ist der Kanadier zurück). Daraufhin verpflichtete Vegas Carter Hart, der sich Anfang Januar ebenfalls schwer verletzte (und erst nach Olympia zurückkehren wird).

Das Ziel ist, dass ich hier verlängern kann.

Nicht weniger als vier Keeper kommen bei den Golden Knights auf sieben Spiele oder mehr. Aktuell wechselt sich Schmid im Tor mit Hill ab. Wie die Hierarchie ausschaut, wenn Hart wieder fit ist, weiss auch Schmid nicht. «Es dauert noch eine Weile, bis wir wieder zu dritt sind. Dann dürfte wohl bestimmt werden, wer bei uns die Nummer 1 ist», mutmasst der Emmentaler. Bis dahin möchte Schmid «in jedem Spiel und in jedem Training so hart arbeiten wie möglich, um mir die Nummer 1 zu erkämpfen».

Zum Strip geht er nur, wenn Besuch da ist

Für Schmid ist es die 2. Saison in der Glücksspiel-Metropole in der Wüste von Nevada. Nach nur drei Einsätzen in der letzten Spielzeit hat sich der Schweizer inzwischen einen Namen gemacht und sich gut eingelebt: «Ich wohne in Summerlin, das ist etwas ausserhalb von Vegas. Es ist ziemlich ruhig dort. Am Strip (der Abschnitt des Las Vegas Boulevards, wo die meisten Casinos sind; die Red.) bin ich eigentlich nur, wenn ich Besuch habe.»

Schmids Vertrag bei den Golden Knights läuft Ende Saison aus. Was kommt danach für den ehemaligen Tigers-Junior? «Das Ziel ist, dass ich hier verlängern kann. Und wenn nicht, dann geht es für mich hoffentlich an einem anderen Ort in der NHL weiter.»

Hohe Ziele mit der Nati

Bis zur Olympia-Pause stehen für Vegas noch acht Partien an. Danach fliegt ein Teil der Mannschaft an die Spiele in Mailand, wo die NHL-Cracks erstmals seit 2014 wieder dabei sind. Zu ihnen gehört auch Schmid, der bei der Nati einer der beiden Backups von Leonardo Genoni sein dürfte.

Wir wollen Gold gewinnen.

«Es geht nicht mehr lange. Die Freude ist sehr gross, dass ich dabei sein kann. Ich kann es kaum erwarten», sagt Schmid, der mit riesigen Ambitionen nach Norditalien reist: «Unser Ziel ist das gleiche wie immer: Wir wollen Gold gewinnen. Natürlich wird es extrem schwierig mit all den Superteams, die dabei sind.»