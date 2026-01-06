Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gewinnen in der NHL gegen Minnesota – auch dank des Ostschweizers.

Beim 4:2-Heimsieg der Los Angeles Kings gegen die Minnesota Wild erzielte Kevin Fiala seinen 15. Saisontreffer. Der Ostschweizer traf für die Kings im 2. Drittel zum zwischenzeitlichen 2:0. Fiala wurde bei einem Gegenangriff optimal von Andrei Kuzmenko angespielt und musste die Scheibe nur noch ins Tor schieben (38.).

Für die definitive Entscheidung in der Partie sorgte dann der Schwede Adrian Kempe, der knapp eineinhalb Minuten vor dem Ende zum 4:2 traf. Auch für Kempe war es Saisongoal Nummer 15.

Rookie mit Hattrick für Washington

Die Washington Capitals feierten zu Hause einen 7:4-Sieg gegen Anaheim. Dabei gelang Justin Sourdif ein Hattrick. Zudem steuerte der 23-Jährige zwei Torvorlagen bei. Sourdif ist der 9. Rookie in der Geschichte der Capitals, dem ein Hattrick gelang. Letztmals war dies 2006 Alexander Owetschkin geglückt.

Die inzwischen 40-jährige russische Klub-Ikone traf ebenfalls zweimal für die Capitals. Somit steht der beste Torschütze in der Geschichte der NHL nun bei 914 Treffern in der besten Liga der Welt (nur Regular Season).

Resultate