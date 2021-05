Philipp Kuraschew war im 1. Drittel am Treffer zum 2:1 für die Blackhawks gegen Dallas beteiligt. Der Berner lieferte den 2. Assist zum Tor von Brandon Hagel in der 11. Minute. Kuraschew hat damit in seiner 1. NHL-Saison 16 Skorerpunkte auf seinem Konto (8 Tore und 8 Assists).

Teamkollege und Landsmann Pius Suter bereitete im Schlussabschnitt das 4:2 von Goalgetter Alex DeBrincat vor. Der Zürcher steht nach 54 NHL-Partien bei 25 Skorerpunkten. Wie Dallas wird auch Chicago die Playoffs verpassen.

Calgary hofft weiter

Ein einziger Playoff-Platz in der NHL ist noch offen. Die Calgary Flames hielten sich dank dem 6:1 gegen die Ottawa Senators im Rennen. Die Chancen auf die Playoffs bleiben aber gering: Calgary muss die restlichen 4 Partien (alle gegen Vancouver) gewinnen und auf 2 Niederlagen der Montreal Canadiens (beide Spiele gegen Edmonton) hoffen.