Nach einer kurzen Zwangspause soll der Spielbetrieb in der NHL am Dienstag wieder aufgenommen werden.

NHL will Spielbetrieb wieder aufnehmen

Die National Hockey League (NHL) will nach einer kurzen Zwangspause über Weihnachten aufgrund diverser Corona-Fälle den Spielbetrieb am Dienstag wieder aufnehmen.

Neu ist es den Teams bis zum Allstar-Wochenende Anfang Februar erlaubt, ein sogenanntes «Taxi Squad» zu haben. Diese Gruppe von maximal sechs Leihspielern soll garantieren, dass Partien nicht wegen Mangel an einsatzfähigen Spielern verschoben werden müssen.

Hischier wieder einsatzfähig Box aufklappen Box zuklappen Nico Hischier ist nach rund zwei Wochen aus dem sogenannten Covid-19-Protokoll der NHL entlassen worden. Damit steht der Captain den New Jersey Devils ab sofort wieder zur Verfügung. Der bald 23-jährige Hischier hatte wegen einer Corona-Erkrankung seit dem 11. Dezember nicht mehr gespielt und sieben Partien verpasst.

3 Absagen kommen dazu

Am Mittwoch hat sich die nordamerikanische Eishockey-Profiliga unplanmässig verfrüht in eine kurze Weihnachts-Pause verabschiedet. Angesichts der jüngsten Pandemiewelle wurden im bisherigen Saisonverlauf schon 64 Partien verschoben. 3 weitere Absagen kamen am Sonntag dazu. Zudem wurde bekannt, dass das olympische Eishockey-Turnier ohne Spieler der NHL über die Bühne gehen wird.