Legende: Video Niederreiter über die Schattenseiten in der NHL abspielen. Laufzeit 03:14 Minuten.

Niederreiter über die Schattenseiten in der NHL

«Auf sowas kann man sich nicht vorbereiten.» Nino Niederreiter ist auch 2 Wochen nach seinem Wechsel zu den «Hurricanes» noch nicht ganz in Carolina angekommen – zumindest emotional.

Innerhalb von 3 Stunden musst du den Ort, der 6 Jahre lang dein Zuhause war, verlassen.

Noch immer ist der Churer auf Wohnungssuche – und natürlich hat er Minnesota, sein langjähriges Zuhause, nicht vergessen: «Ich werde meine Teamkollegen vermissen. Und natürlich auch die vielen Freunde, die ich gemacht habe.»

Das Trading ist die Kehrseite der Medaille.

Die Privilegien als NHL-Star

Den Tag des Trades wird der 26-Jährige wohl nicht so schnell vergessen. «Du musst innerhalb von 3 Stunden den Ort, der 6 Jahre lang dein Zuhause war, verlassen. Das Schwierigste daran war: Ich konnte mich von keinem verabschieden.»

Das sei der unschöne Teil des NHL-Business. «Wir haben ein Privileg hier, mit dem Reisen und den Fans und allem. Das Trading ist dann die Kehrseite der Medaille.»

Worauf Niederreiter bei der Wohnungssuche in Carolina speziell achtet und wer ihm dabei hilft, erfahren Sie im Video oben. Die nächste Partie steht für den Churer in der Nacht auf Samstag zuhause gegen die Vegas Golden Knights an.