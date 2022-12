Nico Hischier ist der 3. Schweizer, der in der aktuellen Regular Season 30 Skorerpunkte oder mehr auf seinem Konto hat. Doch dies war für den Walliser am Tag vor Heiligabend kein Grund zur Freude.

In der NHL geht New Jersey doch mit einem negativen Gefühl in die kurze Weihnachtspause. Zwei Tage nach dem ersehnten Turnaround – dank einem 4:2-Auswärtssieg bei Florida nach zuvor 6 Niederlagen am Stück – wurden die Devils zurück auf die Verliererstrasse geschickt.

Die Boston Bruins entführten beim 4:3 in Newark beide Punkte. Gegen das aktuell beste Team der Liga kassierte New Jersey im Mitteldrittel innert gut 14 Minuten 4 Treffer vom 1:0 zum 1:4. David Pastrnak schlug dabei doppelt zu.

Hischier hat die 30 voll – Josi nähert sich

Im letzten Abschnitt zeigte der Gastgeber nochmals eine Reaktion, konnte aber bis zum Schluss lediglich auf 3:4 verkürzen. Wie schon zum 1. Goal steuerte Nico Hischier auch beim 4:2 einen Assist bei. Somit hält der Walliser Captain nach 33 Saison-Einsätzen bei 31 Skorerpunkten (13 Tore/18 Assists). Diesen Wert hatten von seinen Natikollegen zuvor schon Kevin Fiala (Los Angeles Kings, 35 Punkte aus 37 Partien) und Timo Meier (San Jose Sharks,34/35) erreicht.

Legende: Auf der Suche nach dem Tor Nico Hischier gegen Boston-Keeper Linus Ullmark. imago images/USA TODAY Network

Roman Josi von den Nashville Predators fehlen noch 4 Punkte bis zur 30er-Marke. Bei der 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Colorado Avalanche äufnete der Berner sein Konto mit einer Vorlage zur 1:0-Führung (13.) weiter zum 26. Zähler in der Meisterschaft 2022/23. Teamgefährte Nino Niederreiter lieferte in der 27. Minute gar die Basis zum 2:0, doch die Gäste (mit Denis Malgin) erzwangen noch die Wende.

Immerhin: Kurashev hat durchwegs Grund zum Jubel Box aufklappen Box zuklappen Philipp Kurashev war der einzige Schweizer, der in der Nacht auf Samstag sowohl persönlich punktete als auch mit seinen Farben siegte. Ihm glückte 1 Assist beim 5:2-Heimsieg der Chicago Blackhawks gegen Columbus. Bei den Blue Jackets kam Verteidiger Tim Berni zu seinem 10. NHL-Einsatz.

Fiala für einmal glücklos

In einem weiteren Duell mit Schweizer Beteiligung verloren die Los Angeles Kings bei den Arizona Coyotes 1:2 nach Penaltyschiessen. Fiala und Janis Moser spielten in ihren Teams im zweiten Block. Fiala war bei den Kings nicht unter den drei (erfolglosen) Schützen im Penaltyschiessen.