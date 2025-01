Einen Sieg bejubeln kann nur einer von vier Schweizern, die in der Nacht auf Dienstag in der NHL im Einsatz stehen.

Suter in Unterzahl eiskalt – Meier und Fiala treffen vergebens

Pius Suter hat in der NHL massgeblich zum 5:2-Sieg der Vancouver Canucks bei den St. Louis Blues beigetragen. Der Zürcher stellte im Mitteldrittel mit einem eiskalt verwandelten Shorthander zum 4:1 die Dreitore-Führung wieder her.

Es war der erste Treffer des 28-Jährigen nach zuletzt 23 torlosen Partien. Zudem liess er sich bei Tyler Myers' Empty-Netter zum Endstand einen Assist notieren.

Devils ohne Hischier

Ohne Wert war letztlich Timo Meiers 2:3-Anschlusstreffer für die New Jersey Devils in Philadelphia (59.). Eine Minute später machten die Flyers mit einem Treffer ins leere Tor alles klar. Bei den Devils (mit Jonas Siegenthaler) fehlte der am Wochenende hart gecheckte Nico Hischier verletzt. Ob er weitere Spiele verpasst, ist noch unklar.

Kings vom 2:0 zum 2:5

Kevin Fiala brachte die Los Angeles Kings beim Gastspiel in Detroit mit seinem 16. Saisontor zwar 1:0 in Front. Nach einem ungewöhnlichen Eigentor von Red-Wings-Verteidiger Moritz Seider lagen die Kalifornier gar 2:0 vorne – nur um 5 Treffer in Folge zum 2:5-Schlussstand zu kassieren.

Resultate