Ruzicka hatte bei Instagram eine Aufnahme gepostet, auf der eine Linie auf einem Teller zu sehen war, daneben lag eine Kreditkarte. Beim Pulver könnte es sich um Kokain handeln. Mittlerweile ist das Video auf seinem Profil nicht mehr zu sehen.

Auf den Spuren Kusnezows

Die Coyotes kündigten an, den Vertrag mit dem Stürmer auflösen zu wollen, machten aber keine Angaben zum Vorfall. Der 24-Jährige war erst Ende Januar von Calgary zu den Coyotes gegangen. Für die Flames spielte Ruzicka zuvor in 3 Jahren 114 Mal in der NHL und erzielte 14 Treffer.

Im September 2019 hatte der Weltverband IIHF den russischen Starspieler Jewgeni Kusnezow wegen Kokainkonsums bis 2023 für alle internationalen Spiele gesperrt. Auch damals war ein Internetvideo aufgetaucht, es zeigte Kusnezow neben einem Tisch mit 2 Linien aus weissem Pulver und einem zusammengerollten Geldschein.