Golden Knights vs. Panthers: Wer holt sich den Premieren-Titel?

Eines ist klar: Es wird einen neuen Stanley-Cup-Sieger geben. Was ebenfalls Fakt ist: Die Trophäe wird wohl einen warmen Sommer erleben. Die Florida Panthers und die Vegas Golden Knights duellieren sich ab Samstag um den erstmaligen Vorstoss auf den NHL-Thron.

Legende: Alle Augen auf die NHL-Trophäe Das Duell der Superstars: Jack Eichel (Vegas) vs. Matthew Tkachuk (Florida). imago images/Stephen Sylvanie/Dan Hamilton

Las Vegas: Keine Zeit, um (oben) anzukommen

Erst seit Herbst 2018 spielen die Vegas Golden Knights in der NHL. Lange Zeit, um bei den «Grossen» anzukommen, brauchten sie indes nicht. Bereits in der Premieren-Saison stürmte die neugegründete Franchise in den Final – blieb da aber gegen Washington chancenlos. Nun bietet sich den Golden Knights um Superstar Jack Eichel (Nummer-2-Draft von 2015) erneut die Chance auf die begehrte Stanley-Cup-Trophäe.

Der Vorstoss unter die besten zwei ist indes keine Überraschung. Bereits in der Qualifikation brillierte das Team mit der fünftbesten Punkteausbeute aller Klubs.

00:51 Video Vegas eliminiert Dallas im Final der Western Conference (Archiv) Aus Sport-Clip vom 30.05.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Florida: Dank Pittsburgh zum unglaublichen Lauf

Im Final wird Las Vegas von den Florida Panthers gefordert. Und das ist eine Überraschung – aus mehreren Gründen:

Mit einem einzigen Punkt Vorsprung rettete sich Florida in die Playoffs – als «schlechtestes» aller klassierten Teams. Nur, weil Pittsburgh im letzten Heimspiel gegen Underdog Chicago überraschend verlor, sicherte sich Florida überhaupt die letzte Wild Card.

Im Anschluss wartete mit Boston die überragende Nummer 1 der Regular Season. Florida lag standesgemäss mit 1:3 in der Serie zurück, setzte dann aber zur wundersamen Wende an.

Im Anschluss schaltete die Franchise aus dem Sunshine State auch die Nummern 2 (Carolina) und 4 (Toronto) aus. Gegen Carolina brillierte vor allem Matthew Tkachuk. Florida ist damit nach den Montreal Canadiens (1969) und den New York Islanders (1980) erst das dritte Team in der Geschichte der NHL, das drei der vier besten Quali-Teams in den Playoffs eliminierte.

00:33 Video Tkachuk sorgt für Ekstase bei den Panthers (Archiv) Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Nach 1996 stossen die Panthers damit zum zweiten Mal in den Final vor. Damals kassierte Florida gegen Colorado den «Sweep» (0:4-Niederlage in der Serie). Ob das wiedererstarkte Florida nun den Lauf nutzen kann und erstmals die Trophäe holen kann? Die Best-of-Seven-Serie startet in der Nacht auf Sonntag. Vegas geniesst zuerst Heimrecht.