Florida-Stürmer Matthew Tkachuk hat in 3 der 4 Partien gegen Carolina den entscheidenden Treffer erzielt.

Florida-Höhenflug hält an

3:2 n.V., 2:1 n.V., 1:0 und 4:3: Die Florida Panthers haben sich im Playoff-Halbfinal gegen die Carolina Hurricanes 4 Mal mit einem Tor Unterschied durchgesetzt und die Serie glatt mit 4:0 Siegen gewonnen. Massgeblichen Anteil am überraschend deutlichen Erfolg hatte Matthew Tkachuk, der in 3 der 4 Partien den entscheidenden Treffer erzielte:

Spiel 1: Der 25-jährige US-Amerikaner schiesst die Panthers in der 140. Minute zum 3:2-Auswärtssieg – 13 Sekunden vor Ablauf der 4. Verlängerung. Es war das sechstlängste Spiel in der Geschichte der NHL.

Auch in der 2. Partie geht es in die Verlängerung – und wieder schiesst Tkachuk das Game-Winning-Goal. Der Stürmer trifft diesmal schon nach 111 Sekunden in der 1. Overtime zum 2:1-Sieg. Spiel 4: 5 Sekunden dauert es noch, bis es zum 3. Mal in 4 Spielen in die Verlängerung geht. Doch Tkachuk verhindert das mit seinem 9. Playoff-Treffer und schiesst die Panthers in den Stanley-Cup-Final.

«Es macht einfach so viel Spass, jetzt auf dem Eis zu stehen. Wir haben noch ein paar Wochen vor uns. Wir haben in der Kabine darüber gesprochen, dass es hoffentlich die besten Wochen unseres Lebens sein werden. Darauf freuen wir uns alle sehr», sagte Tkachuk nach dem Final-Einzug.

Der 25-Jährige hatte erst auf diese Saison hin nach 6 Jahren bei den Calgary Flames zu den Panthers gewechselt. Schon bei der Bekanntgabe des Transfers hatte er gesagt, dass er nach Florida gekommen sei, um die Trophäe zu holen. Nun ist er noch 4 Siege davon entfernt.

Top-Teams der Qualifikation ausgeschaltet

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, gleicht einem kleinen Wunder. Von den 16 Playoff-Teams hatte Florida nach der Regular Season am wenigsten Punkte auf dem Konto. Danach folgte das überraschende Weiterkommen gegen Boston. Die Bruins hatten in der Qualifikation einen neuen Punkterekord aufgestellt (135).

Mit Toronto (Viertelfinal) und Carolina (Halbfinal) wurde auch das viert- und zweitbeste Team der Regular Season ausgeschaltet. Gegen die Hurricanes gelang Florida zudem noch Historisches: Zum ersten Mal überhaupt entschieden die Panthers eine Playoff-Serie mit einem «Sweep» (keine Niederlage) für sich.

2. Stanley-Cup-Final nach 1996

Florida ist damit nach den Montreal Canadiens (1969) und den New York Islanders (1980) erst das dritte Team in der Geschichte der NHL, das drei der vier besten Quali-Teams in den Playoffs eliminierte.

Im Playoff-Final gegen die Vegas Golden Knights oder Dallas strebt Florida nun den 1. Titel in der Klub-Geschichte an. Vor 27 Jahren scheiterten die Panthers im Stanley-Cup-Final an Colorado – und hatten dabei einen «Sweep» kassiert.