Am Dienstagabend fanden in der NHL 13 Partien statt. In 3 Begegnungen standen Schweizer auf dem Eis – und trugen sich in die Skorerliste ein.

Den erfolgreichsten Abend erlebte Roman Josi. Der Verteidiger feierte mit Nashville nicht nur einen 3:2-Sieg in der Overtime bei den Minnesota Wild. Der Captain der «Preds» steuerte auch einen Treffer bei. In der 18. Minute traf Josi in Überzahl mit einem Handgelenkschuss zum 2:1.

Bereits bei 13 Saisontreffern steht Kevin Fiala. Der Ostschweizer Stürmer der L.A. Kings traf im Heimspiel gegen die Seattle Kraken in der 37. Minute backhand unter die Latte. Es war das 1:3 aus Sicht der Kalifornier. Im Schlussdrittel gelang den Kings noch das 2:3, dabei blieb es.

Hischier mit Assist

Skorerpunkt bei knapper Niederlage – das trifft auch auf Nico Hischier zu. Der Captain der New Jersey Devils bereitete im Derby gegen die New York Islanders in der 16. Minute das 1:0 durch Brett Pesce mit einem feinen Querpass vor. Zum Sieg reichte es den Devils gleichwohl nicht. Adam Pelech sorgte 75 Sekunden vor Schluss mit seinem 2:1 für Jubelstürme bei den Islanders.

