Der Churer muss sich einer Arthroskopie unterziehen und verpasst laut seinem Agenten den Rest der Regular Season.

Legende: Wochenlang out Nino Niederreiter. Imago/Imagn Images

Nino Niederreiter hat sich wegen seiner hartnäckigen Knieprobleme einem minimalinvasiven Eingriff (Arthroskopie) unterziehen müssen. Der 33-jährige Flügel der Winnipeg Jets werde den Rest der Regular Season in der NHL verpassen, sagte sein Agent André Rufener gegenüber dem Sender MySports.

Er habe am Donnerstag mit Niederreiter gesprochen, der Eingriff sei gut verlaufen. Sollte die Genesung planmässig verlaufen, sei er für die Heim-WM mit der Schweiz wieder fit, so Rufener.

Playoff-Quali zweifelhaft

Niederreiter hatte bereits vor den Olympischen Spielen an Knieproblemen gelitten. In der NHL-Partie vom Mittwoch gegen Vancouver stand er nicht im Aufgebot.

Die Winnipeg Jets liegen derzeit 9 Punkte hinter den Playoff-Plätzen. Die Regular Season dauert noch bis Mitte April.

Resultate