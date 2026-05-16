Weil die Golden Knights die Medien nach dem Sieg bei den Ducks nicht in die Kabine liessen und ihr Trainer nicht mit Reportern sprach, wurden sie hart bestraft.

Legende: Wurde mit einer saftigen Busse belegt John Tortorella. Reuters/Rob Gray

Seit John Tortorella bei den Golden Knights an der Bande amtet, läuft es Vegas wieder rund. Das Team aus dem Bundesstaat Nevada zog jüngst in die Western Conference Finals ein. Nun hat der Trainer aber abseits des Eisfelds für Schlagzeilen gesorgt.

Weil Tortorella nach dem entscheidenden Sieg bei den Anaheim Ducks nicht mit Reportern sprechen wollte und die Kabine für Medienvertreter geschlossen blieb, wurden die Golden Knights hart bestraft. Wie die Liga mitteilte, wurde der Coach mit einer Busse über 100'000 Dollar belegt. Zudem verliert das Team beim diesjährigen NHL-Draft seinen Pick in der zweiten Runde. Gegen beide Sanktionen sei noch ein Einspruch möglich, hiess es weiter.

Eklatante Verstösse

Die NHL begründete die Strafen mit eklatanten Verstössen gegen die Medienrichtlinien. Normalerweise sind in Nordamerika die Kabinen für Interviews zugänglich. Die Liga erklärte, das Team aus Las Vegas sei bereits zuvor verwarnt und aufgefordert worden, die Richtlinien einzuhalten.

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