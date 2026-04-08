Die zuletzt nur noch ganz leisen Wildcard-Hoffnungen der New Jersey Devils in der NHL lösen sich endgültig in Luft auf.

Legende: Sein Team konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen Devils-Captain Nico Hischier. Keystone/AP/Adam Hunger

Die Playoffs in der NHL finden ohne Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler statt. Nach der 1:5-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers steht das Verdikt für das Team mit dem Schweizer Trio nun auch rechnerisch fest. Bereits seit einiger Zeit hatte sich abgezeichnet, dass ein Wildcard-Platz für die Franchise aus Newark nur noch schwer zu erreichen ist.

Nashville macht Boden gut

Die Nashville Predators verbesserten ihre Ausgangslage im Kampf um die Playoffs hingegen wieder. Die Mannschaft mit Roman Josi schlug die im Klassement der Western Conference knapp vor ihnen liegenden Anaheim Ducks auswärts 5:0 und stiess auf Kosten der Los Angeles Kings wieder auf Platz 8 vor. Josi war Assistent beim 2:0.

Etwas weiter in die Ferne rückten die Playoffs dagegen wieder für St. Louis und Pius Suter. Die Blues mussten sich den Colorado Avalanche vor Heimpublikum 1:3 geschlagen geben – zwei Tage nach einem 3:2 gegen den gleichen Kontrahenten in Denver. Bei fünf ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf die Predators 6 Punkte.

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