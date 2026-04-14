In der NHL sind alle Playoff-Tickets vergeben. Die Nashville Predators gehen wie die Washington Capitals leer aus.

Playoffs finden ohne Nashville statt – und ohne Owetschkin

Legende: In den Playoffs nur Zuschauer Roman Josi und die Predators. Getty Images/Johnnie Izquierdo

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi verpassen die NHL-Playoffs endgültig. Nach einer 2:3-Heimniederlage gegen die San Jose Sharks haben sie keine Chance mehr, die Los Angeles Kings vom Wildcard-Platz im Westen zu verdrängen. Josi hatte kurz vor Schluss den Anschlusstreffer zum 2:3 vorbereitet.

Auch für die Sharks, bei denen Philipp Kurashev zum 12. Mal in Serie fehlte, ist der Playoff-Zug trotz dem Sieg definitiv abgefahren. Neben den Kings jubelten die Anaheim Ducks über die erste Playoff-Quali seit 2018.

Wie geht es für Owetschkin weiter?

Auch im Osten sind alle Playoff-Tickets vergeben. Nach 6 Jahren wieder dabei sind die Philadelphia Flyers, die 5 ihrer letzten 6 Spiele gewannen. In der «Battle of Pennsylvania» treffen sie nun auf die Pittsburgh Penguins.

Die Washington Capitals um Alexander Owetschkin gingen leer aus. Der NHL-Rekordtorschütze nähert sich dem Ende seiner 21. NHL-Saison, sein Fünfjahresvertrag läuft aus. Der 40-Jährige hat angekündigt, dass er erst im Sommer eine Entscheidung über seine Zukunft treffen wird.

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