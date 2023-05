Trotz einer überragenden Regular Season scheitert Boston früh in den Playoffs – und setzt damit eine Serie fort.

Frühes Playoff-Out in der NHL

Bis eine Minute vor Schluss sah es in der «Belle» gegen Florida so aus, als würde sich Boston doch noch mit Ach und Krach für die Playoff-Viertelfinals qualifizieren. Doch dann kam es knüppeldick für die Bruins: Die Panthers setzten alles auf eine Karte, nahmen den Torhüter vom Feld und kamen durch Brandon Montour zum 3:3-Ausgleich. Und in der 9. Minute der Overtime war es Carter Verhaeghe, der Boston ins Elend schoss.

Die Bruins, die in der Regular Season einen neuen Punkterekord (135) aufgestellt hatten, gaben in der Serie einen 3:1-Vorsprung aus der Hand. Damit schaffte Florida eine der grösseren Überraschungen der letzten Jahre:

Boston gewann in der Qualifikation 65 von 82 Spielen. Mehr als 2 Niederlagen in Folge kassierte der Gewinner der Presidents' Trophy nie.

15 der letzten 16 Quali-Partien konnten die Bruins für sich entscheiden.

Die Panthers beendeten die reguläre Saison 43 Punkte hinter den Bruins. Es ist die zweitgrösste Differenz in einem Playoff-Duell. 1982 besiegten die L.A. Kings (48 Punkte Rückstand in der Quali) in der 1. Runde die Edmonton Oilers.

Florida steht erst zum zweiten Mal seit dem Einzug in den Stanley-Cup-Final 1996 in den Playoff-Viertelfinals.

Boston setzte zudem eine unrühmliche Serie in der NHL fort: Seit 2013, als die Chicago Blackhawks Boston im Final schlugen, hat kein Quali-Sieger mehr den Stanley Cup gewonnen. In den letzten 10 Jahren scheiterten Boston (2014/2020), die N.Y. Rangers (2015), Washington (2016/2017), Nashville (2018), Tampa Bay (2019), Colorado (2021) und Florida (2022) frühzeitig.

Zuletzt musste Tampa Bay 2019 als überragender Gewinner der Regular Season (128 Punkte) die Segel in der 1. Playoff-Runde streichen (0:4 gegen Columbus).

Legende: Bitteres Ende Für Boston ist die Saison überraschend früh vorbei. Getty Images/Maddie Meyer

Freude und Stolz bei den Panthers

Bei den Panthers waren die Freude und der Stolz über das Geleistete spürbar: «Boston ist ein unglaubliches Team und das beste, gegen das ich in meiner NHL-Karriere gespielt habe. Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, sie zu schlagen, ist verrückt», sagte Stürmer Matthew Tkachuk. «Seien wir ehrlich: Niemand auf der ganzen Welt hätte gedacht, dass wir diese Serie gewinnen würden, ausser wir.»

«Ich glaube nicht, dass es ein schwierigeres Team als die Boston Bruins gibt, gegen das man spielen kann», sagte Floridas Trainer Paul Maurice. «Diese Serie wird uns fünf Jahre lang besser machen. So hart war es.»