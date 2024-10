Die New Jersey Devils sind erfolgreich in die neue NHL-Saison gestartet, auch dank ihrer Schweizer Fraktion.

Beim ersten von zwei Spielen der sogenannten «Global Series» in Prag landeten die Devils einen verdienten 4:1-Sieg. Schon nach gut 23 Minuten stand es 3:0 für das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler – und die Schweizer Fraktion war erheblich daran beteiligt: Siegenthaler lieferte bei Johnathan Kovacevics 2:0 die Vorlage, Hischier erzielte das 3:0 mit einem satten Schuss aus dem Slot.

00:22 Video Hischiers Treffer zum 3:0 Aus Sport-Clip vom 04.10.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Nach Owen Powers Anschlusstor (51.) versuchten es die Sabres früh mit einem 6. Feldspieler – Paul Cotters Empty-Netter zum 4:1-Schlussstand war das unerwünschte Ergebnis. Jacob Markström im Tor der Devils zeigte mit 30 Paraden eine Super-Leistung.

Vor der Partie war mit einer Schweigeminute der zu Tode gefahrenen Gaudreau-Brüder Johnny und Matthew gedacht worden. Spiel 2 findet am Samstag ebenfalls in der Prager O2 Arena statt. Danach geht es in der besten Liga der Welt erst in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) weiter.