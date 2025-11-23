In der Nacht auf Sonntag standen in der NHL gleich 9 Schweizer auf dem Eis. Roman Josi gab sein Comeback.

Legende: Verhaltener Jubel Timo Meier beglückwünscht Nico Hischier nach dessen Tor zum 2:5. Imago/Imagn Images

Die New Jersey Devils mussten bei den Philadelphia Flyers eine 3:6-Niederlage hinnehmen, an den Schweizern lag dies jedoch nicht. Captain Nico Hischier glänzte mit 2 Toren und einem Assist, der zum Tor von Nati-Kollege Timo Meier führte.

Dass die «Swiss Devils» das Eis zum 3. Mal in Folge als Verlierer verlassen mussten, lag an einer kurzen Baisse im Startdrittel. In der 13. Minute waren die Flyers innerhalb von lediglich 26 Sekunden gleich 3 Mal erfolgreich.

Josi zurück auf dem Eis

In Nashville gab indes Roman Josi sein Comeback. Der 35-Jährige hatte zuletzt 12 Partien aufgrund einer Oberkörperverletzung verpasst. Bei seiner Rückkehr kam der Berner auf 19:40 Minuten Eiszeit, musste mit seinen Predators allerdings eine 0:3-Heimniederlage gegen NHL-Leader Colorado Avalanche hinnehmen.

Weitere Schweizer

Pius Suter gewann mit den St. Louis Blues bei den New York Islanders mit 2:1 und erzielte das 2:0.

Janis Moser verbuchte beim 5:3 von Tampa bei den Washington Capitals einen Assist.

Philipp Kurashev verlor mit den San Jose Sharks mit 2:3 gegen die Ottawa Senators.

NHL