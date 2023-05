Für den Schweizer Goalie Akira Schmid geht in der NHL ein Traum in Erfüllung. Bei New Jersey sorgte er zuletzt mächtig für Furore.

Aktuell bestreitet Akira Schmid seine ersten Playoffs in der NHL. Mit den New Jersey Devils und seinen Schweizer Teamkollegen Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler liegt der 22-jährige Goalie in der Viertelfinal-Serie gegen Carolina mit 1:2 im Hintertreffen.

Im Achtelfinal hatte Schmid gegen die New York Rangers mit 2 Shutouts massgeblichen Anteil daran, dass die Devils die Serie mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Gegen Carolina wurde der Schweizer bei den beiden Niederlagen zum Auftakt vorzeitig ausgewechselt. Beim 8:4-Sieg am Sonntag war er nur Ersatz.

An Rückschlägen und Umwegen gewachsen

Dies dürfte den 1,96 m grossen Schmid allerdings nicht aus der Ruhe bringen. In seiner noch jungen Karriere hat er bereits gelernt, mit Rückschlägen und Umwegen umzugehen. Nachdem Schmid 2018 in der 5. Runde an insgesamt 136. Stelle von New Jersey gedraftet worden war, dauerte es fast 3 Jahre, bis er bei den Devils einen Vertrag erhielt.

Mit starken Leistungen im Farmteam empfahl sich Schmid für grössere Aufgaben. Am 11. Dezember 2021 gab er sein Debüt in der NHL. Zwar musste er immer wieder den Gang in die AHL antreten, spätestens in dieser Saison hat Schmid aber einen bleibenden Eindruck in der besten Liga der Welt hinterlassen und hat mittlerweile 31 Spiele auf dem Buckel.

Angefangen hatte Schmids Weg zum NHL-Goalie einst zuhause, wo er in ganz jungen Jahren in der Küche die Schüsse seines Bruders Krilin parierte. Er durchlief später die Juniorenstufen in Langnau, ehe er 2018 sein einziges Spiel für die SCL Tigers in der National League bestritt.

Es folgte der NHL-Draft, der Umzug nach Nordamerika, 3 Jahre in der United States Hockey League, der höchsten Juniorenliga der USA, und schliesslich der Sprung in die NHL bei den Devils.

Eindrücklich waren sein Umgang mit Druck und seine Körpersprache.

Schmids frühere und aktuelle Wegbegleiter sind stolz auf dessen bisherigen Karriereverlauf. Alfred Bohren, sein Trainer im U16- und U17-Nationalteam, kennt ein Erfolgsgeheimnis des Goalies: «Seine Persönlichkeit hat Akira ausgemacht, er konnte gut reflektieren. Eindrücklich waren sein Umgang mit Druck und seine Körpersprache.»

Alles spricht dafür, dass Schmid eine ganz grosse Karriere machen wird. Davon ist man auch in seiner Heimat überzeugt. SRF hat die Familie von Akira Schmid besucht. Im Beitrag ganz oben erfahren Sie, wie alles begann und was die Eltern und sein Agent zu Akiras Weg nach oben sagen.