Halbzeit in NHL für «Preds»

Legende: Erfreut sich einer bestechenden Verfassung Nashville-Captain Roman Josi. Reuters

Roman Josis Name ist derzeit in aller Munde. Zwar ist der Berner Verteidiger in der NHL schon lange eine feste Grösse, doch seine derzeitige Verfassung verzückt.

Am 16. Dezember hat der Nashville-Captain zu einer beeindruckenden Serie angesetzt: In seither 10 Spielen sammelte Josi unglaubliche 18 Skorerpunkte. Als erst achter Verteidiger in den letzten 20 Jahren punktete der Berner in mindestens 10 aufeinanderfolgenden Spielen.

Mit dem jüngsten Assist bei der Auswärtsniederlage in Anaheim in der Nacht auf Montag überholte der Schweizer zudem Shea Weber. Sein einstiger Verteidiger-Partner hatte zuvor den Klubrekord für die längste Punkteserie eines Verteidigers innegehabt, aufgestellt in der Saison 2010/11. Von seinen Teamkollegen bei den Predators hat keiner mehr Punkte beigesteuert als Josi.

Josi ist gar der zweitproduktivste Verteidiger der gesamten NHL. Einzig John Carlson vom Branchenleader Washington Capitals hat mit 52 Punkten in 43 Spielen im Vergleich mit dem Schweizer die Nase vorn.

Die bisherige Bestmarke wackelt

Nach 41 Saisonspielen hält Josi bei 44 Punkten, was den bärenstarken Schnitt von 1,073 Skorerpunkten pro Spiel ergibt. Zum Vergleich: In seiner bislang produktivsten Saison 2015/16 hatte der Berner in 81 Spielen 61 Skorerpunkte gesammelt (0,753 Punkte im Durchschnitt).

Konserviert der 29-Jährige, der im Oktober 2019 einen Mega-Vertrag bei der Franchise aus Tennessee unterzeichnet hat, seine Form auch nur annähernd, sollte seine bisherige Bestmarke fallen.

Josis Punkteschnitt pro Regular Season Saison Anzahl Spiele

Anzahl Punkte

Punkteschnitt

2019/20 41 44 1,073 2018/19 82 56 0,682

2017/18 75 53 0,706

2016/17 72 49 0,680 2015/16 81 61 0,753 2014/15 81 55 0,679 2013/14 72 40 0,555 2012/13 48 18 0,375 2011/12 52 16 0,307

Einziger Wermutstropfen für Josi: Er ist derzeit einer der wenigen bei Nashville, die ihre Bestleistung abrufen können. Der Stanley-Cup-Finalist von 2016/17 hinkt den Erwartungen bislang hinterher. In ihrer Division haben die Predators derzeit 7 Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz.

Im Rennen um die Norris Trophy

Umso höher ist es einzuschätzen, dass Josi im Rennen um die Norris Trophy hinter Carlson und Dougie Hamilton auf den 3. Zwischenrang gewählt wurde. Der Award wird Ende Saison jeweils an den besten Abwehrspieler der Liga verliehen. Josi hat seine Ambitionen eindrücklich angemeldet.

