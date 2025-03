Stürmerstar Jack Hughes wurde nach Angaben der New Jersey Devils in Vail an seiner rechten Schulter operiert und kehrt diese Saison nicht mehr auf das Eis zurück. Der 23-Jährige war am Sonntag im Spiel gegen die Vegas Golden Knights nach einem Zweikampf äusserst unglücklich gegen die Bande geprallt.

Hughes' Ausfall mindert die Stanley-Cup-Ambitionen der Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler markant. Der Nummer-1-Pick von 2019 kam diese Saison in 62 Spielen auf 70 Skorerpunkte und ist mit 27 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Franchise.

Aktuell liegt New Jersey in der Metropolitan Division auf Platz 3 und damit auf einem Playoff-Rang. Das Polster beträgt vor dem letzten Viertel der Regular Season 6 Punkte.

