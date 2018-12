Nach zuletzt 13 Partien ohne Erfolg hat Vancouver nach dem Sieg gegen Nashville nachgedoppelt. Die Canucks kanterten St. Louis auswärts 6:1 nieder. Ohne den an einer Hirnerschütterung laborierenden Sven Bärtschi sorgten 2 Youngsters für die Musik beim Team von der Westküste Kanadas:

Der 21-jährige Amerikaner Brock Boeser schnürte einen Dreierpack und kam zu seinen Saisontoren 7 bis 9.

schnürte einen Dreierpack und kam zu seinen Saisontoren 7 bis 9. Der ein Jahr jüngere Rookie Elias Pettersson sammelte 5 Skorerpunkte. Der Schwede hält bei je 15 Toren und Assists.

Bittere Niederlage für Devils

New Jersey (Mirco Müller überzählig) verpasste es, erstmals seit fast einem Monat 2 Siege aneinanderzureihen. In Anaheim gingen die Devils in einer furiosen Startphase nach 98 Sekunden in Führung, lagen aber keine 70 Sekunden später 1:2 zurück. Nach dem Startdrittel stand es 4:4.

In der Schlussminute war Nico Hischier am 5:5 beteiligt. Für den Walliser war es im 23. Spiel der 17. Skorerpunkt. Zum 11. Saisonsieg reichte es den Devils aber nicht. Im Penaltyschiessen trafen mit Daniel Sprong und Ryan Getzlaf nur 2 «Ducks».