Mit 6:6 geht es gegen Tampa Bay in die Verlängerung. Dort wird New Jersey kalt geduscht.

Trotz Monstervertrag und unbestrittener Klasse hatte Nico Hischier in dieser Saison seinen Devils bislang wenig Glück gebracht. Die einzigen beiden Vollerfolge in 9 Partien feierte New Jersey während der 11-tägigen Verletzungspause des Wallisers.

Hischier: 2 Vorlagen, wieder kein Sieg

Diese Pechsträhne konnte Hischier – trotz 2 Assists – auch im verrückten Heimspiel gegen Tampa Bay nicht ablegen. Im Mitteldrittel lancierte er jeweils Jesper Bratt, erst mit einem geblockten Schuss, dann mit einem gewonnenen Bully.

Nachdem die Devils zu Beginn des Schlussabschnitts auf 5:3 davonziehen konnten, drehten die Lightning auf und stellten auf 6:5. Kyle Palmieri rettete den Gastgeber 8 Sekunden vor Ende noch in die Verlängerung. Dort dauerte es eine gute Minute, ehe Tyler Johnson Tampa Bay den Zusatzpunkt sicherte.

So lief es den weiteren Schweizern:

Im Schatten von Leon Draisaitl, der sich mit 2 Toren beim 4:1 von Edmonton über Columbus (mit Dean Kukan ) an die Spitze der NHL-Skorerliste schoss, kam Gaëtan Haas zu knapp 12 Minuten Eiszeit.

) an die Spitze der NHL-Skorerliste schoss, kam zu knapp 12 Minuten Eiszeit. Einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung gab es für Denis Malgins Florida gegen Colorado.

Florida gegen Colorado. Ebenfalls ohne Skorerpunkt, zudem auch noch mit einer Niederlage, beendete Kevin Fiala den Abend. Seine Wild unterlagen den Blues 1:2.

